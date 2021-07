An mehreren Stellen wurden Autofahrer angehalten und kontrolliert, so wie hier am Ortsausgang in Richtung Weiler. Die Polizisten überprüftem 81 Fahrzeuge sowie 98 Personen. Foto: Julian Buchner

Von Julian Buchner

Sinsheim. "Mit Erstaunen" erreichte die Polizei bereits am Montagmittag die Mitteilung, dass die Orte, an denen am Montagnachmittag und -abend kontrolliert wurde und die eigentlich geheim sein sollten, im Internet die Runde machten. "Das können wir uns momentan auch nicht erklären. Die Orte waren nur Ordnungsamt und Polizei bekannt. Das wird nun aber intern geprüft", versichert Torsten Pisot-Schuh vom Sinsheimer Polizeirevier.

Dennoch keine schlechte Zwischenbilanz der Aktion: Um 18 Uhr, also eine Stunde nach Beginn der großflächigen Kontrollaktion gingen den Beamten zwei vergleichsweise dicke Fische des Abends ins Netz. "Ein Verdacht auf Drogen am Steuer und ein Fall von Urkundenfälschung", erklärt Jenny Elsberg, Sprecherin des Mannheimer Polizeipräsidiums, vor Ort gegenüber der RNZ.

Insgesamt 22 Beamtinnen und Beamte des Sinsheimer Reviers, unterstützt von Kräften des Polizeireviers Mannheim, standen im Rahmen der Aktion "Sicher in Sinsheim" ab Montagnachmittag an den neuralgischen Punkten in der Stadt. Anlass der Kontrollen waren laut Pisot-Schuh Meldungen von Anwohnern. "Insbesondere von der Hauptstraße wurde vermehrt gemeldet, dass in den Abendstunden Fahrzeuge mit aufheulendem Motor und überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er-Zone heizten." Laut Polizei kamen auch mobile Kräfte zum Einsatz. "Diese beteiligten sich flexibel und lageangepasst bis circa 22 Uhr an der Kontrollaktion und hatten vor allem die Verkehrslage im Stadtgebiet im Blick", heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Doch diesbezüglich blieb es am Montagabend ruhig – möglicherweise, weil jene, die sonst dort schnell und laut unterwegs sind, Bescheid wussten.

Zum Start um 17 Uhr lag das Augenmerk aber verstärkt auf der Schwarzwaldstraße bei der Autobahnmeisterei und der Bushaltestelle an der Messe. Vereinzelt winkten die Beamten verdächtige Autos mit der Kelle heraus.

"Ich hab’ die Kontrolle gesehen und mich schon mal losgeschnallt", beteuert einer von vier Insassen eines Audi-SUV aus Bad Rappenau. Diese Ausrede, er hätte ja vielleicht gleich aussteigen müssen, prallte am Kontrollbeamten ab. "Das Bußgeld kommt mit der Post." Wenige Minuten später kam eine Autofahrerin, erneut aus dem Landkreis Heilbronn. Sie ist nicht angegurtet, eine Ausrede hat sie nicht parat. Auch sie muss ein Bußgeld zahlen. Später verlegten die Polizisten ihren Standort in die Dührener Straße auf Höhe der Stadtwerke. Laut Polizei stand auch das Thema Kindersicherung im Mittelpunkt der Verkehrskontrollen. So sei beispielsweise einer Familie die Weiterfahrt in ihrem BMW untersagt worden, nachdem festgestellt wurde, dass der drei Monate alte Säugling nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert war.

Torsten Pisot-Schuh und Revierleiter Adrian Harz laufen regelmäßige Kontrollen in der Fußgängerzone. "Da gab es viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung." Eigentlich hätten die verstärkten Kontrollen im Rahmen von "Sicher in Sinsheim" nur bis Juli laufen sollen. "Nun wurde das verlängert", erklärt der Polizist. Man an allen Orten, von denen Beschwerden kamen, reagiert und Präsenz gezeigt.

Das Ergebnis der Kontrollen waren jeweils ein Fahrer, der unter Drogen- oder Alkoholeinfluss unterwegs war, zwei Mal bestand der Verdacht auf Urkundenfälschung, drei Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs, zwei Mal waren die Kinder unzureichend gesichert, zwei Mal überhaupt nicht. Acht Personen waren nicht angeschnallt. In fünf Fällen wurde aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit der Fahrzeuge ein Mängelbericht ausgestellt. In drei weiteren Fällen werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen angefertigt, unter anderem wegen Parken auf dem Gehweg, einer abgelaufenen Hauptuntersuchung sowie abgefahrenen Reifen.