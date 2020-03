Von Friedemann Orths

Sinsheim. Es gibt bislang keinen Corona-Fall im Sinsheimer Krankenhaus. Ein Foto, das in diversen "Whatsapp"-Gruppen verschickt und weitergeleitet wurde und im Internet kursierte, sorgte am Wochenende aber dennoch für Aufregung und Missverständnisse. Darauf zu sehen war der abgesperrte Eingang des Sinsheimer Krankenhauses sowie ein Schild mit der Aufschrift "Corona-Verdacht – Stop – Kein Zutritt". Das Foto war mit dem Kommentar des vermutlichen Fotografen versehen, dass die Klinik unter Quarantäne stehe. Der Kommentar war falsch, und das Schild missverständlich formuliert, wie Besuche vor Ort am Samstag und Sonntag zeigten.

Die Absperrung vor der Tür und das Banner existieren. Am Samstag gegen 11.20 Uhr hängt jedoch ein zusätzliches Schild dabei: Jetzt lautet die Botschaft "Bei Corona-Verdacht – Stop". Durch eine Seitentür gelangt man problemlos ins Gebäude, erst hier ist der Zugang ins Krankenhaus notdürftig mit Tischen verstellt. Ein Sicherheitsmann achtet darauf, dass niemand unbefugt weiter als bis zum Anmeldeschalter kommt.

Jürgen Bloch, stellvertretender Pflegedienstleiter, hätte eigentlich frei an diesem Samstag, jetzt kommt er gerade zur Tür herein. Er gibt sofort Entwarnung: Es gebe noch keinen Corona-Fall im Klinikum. Bei dem Schild habe man erst später bemerkt, dass es missverstanden werden könnte. Deshalb hat er nun ein Blatt Papier mit der Aufschrift "Bei" darüber gehängt.

Bloch besetzt auch die Stabstelle Organisation des GRN-Klinikums und hat jetzt noch mehr zu tun als sonst. "Jeder kommt her, wir schicken die Leute weg", erzählt er. Offenbar kommen zahlreiche Menschen, die glauben, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, ins Krankenhaus und wollen sich testen lassen. Dies ist aber nur erlaubt, wenn man vorher mit dem Gesundheitsamt telefonische Rücksprache gehalten hat, erklärt Bloch. Dann bekomme man ein Codewort, das man an einem anderen Eingang der Klinik über Sprechanlage nennen kann. So soll sichergestellt werden, dass auch wirklich nur Patienten, die die Symptome der Erkrankung zeigen, "gescreent" werden. Bei "echten" Verdachtsfällen werde dann ein Abstrich gemacht, der zum Laborpartner des Klinikums geschickt werde. Das Ergebnis des Tests bekommen die Patienten dann wiederum vom Gesundheitsamt mitgeteilt.

In der vergangenen Woche seien zwischen 15 bis 20 Personen zum Screening gekommen, am Samstag kamen etwa 50 Personen. Allerdings werden nicht alle von ihnen getestet, denn nur von denen, die Symptome zeigen, werden auch tatsächlich Proben genommen. Sonst wäre das Krankenhaus überlastet. Ein Problem sei laut Bloch auch, dass viele das Codewort des Gesundheitsamts, das Zugang zum Testen ermöglicht, sofort an Bekannte weitergeben würden. Deshalb wird es täglich geändert. Bloch appelliert an die Verdachtsfälle, die ein Codewort vom Gesundheitsamt erhalten haben: Diese sollen unbedingt der Beschilderung folgen und nicht einfach in die Klinik spazieren.

Schon jetzt drohe dem Krankenhaus Überlastung, warnt Bloch. Und ein weitaus größeres Problem wäre, wenn sich das Personal mit dem Virus infizieren würde. Und je mehr Menschen ohne vorherige Absprache mit dem Gesundheitsamt ins Krankenhaus kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, das Virus in die Klinik zu tragen. Auch die Ressourcen wie Desinfektionsmittel, Masken oder Handschuhe könnten aufgrund panischer Hamsterkäufe knapp werden. "Die Bevölkerung hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagt Bloch.

Schon am Freitag hatte die Klinik beschlossen, Besucher aus Sicherheitsgründen nur noch in Ausnahmefällen ins Krankenhaus zu lassen. Werdende Väter, beziehungsweise Väter von Säuglingen können ihre Frauen und Kinder besuchen, auch Angehörige von Sterbenden dürfen ins Haus. Allerdings ist pro Patient immer nur eine Person zugelassen. "Sonstige Besucher lassen wir nicht mehr rein", stellt Bloch klar.

Eine Frau gibt gerade eine Reisetasche für einen Angehörigen an der Rezeption ab: Kleidung oder andere Gegenstände nimmt das Personal entgegen und bringt es den Patienten. Als weitere Maßnahme will das Klinikum die Belegung reduzieren und alle Patienten entlassen, bei denen das möglich ist.

Trotzdem seien viele Besucher uneinsichtig, ständig kämen Leute, die man abweisen müsse. Normalerweise stehe auch kein Sicherheitsdienst am Eingang, erläutert Bloch. Einige Menschen seien aber "recht unverschämt", nicht nur am Telefon. Dabei "haben wir genug mit uns selbst zu tun", sagt Bloch. "Oberste Priorität" sei, das Personal zu schützen. Deshalb bittet Bloch um Verständnis für die Maßnahmen. Er entschuldigt sich im Voraus, bevor er im Hinblick auf die Menschen, die ohne Grund und unangemeldet ins Krankenhaus kommen, sagt: "Die sollen uns in Ruhe lassen."

"Wir bereiten uns derzeit darauf vor", erläutert er. Damit meint Bloch den ersten Corona-Fall im Krankenhaus. "Wir tun alles." So werde man "wahrscheinlich eine Isolierstation bauen"; Räume in der Klinik habe man bereits abgetrennt. Man rechne in dieser Woche damit, dass es einen Corona-Fall im Krankenhaus geben wird. "Das wird Schlag auf Schlag gehen", sagt er. Deshalb sei man im ständigen Kontakt, am Sonntagnachmittag tagte der Krisenstab der Kliniken. Auch der Leitende Arzt ist vor Ort. Unterstützung vonseiten der Stadt habe OB Jörg Albrecht zugesagt – die Kinder des Krankenhauspersonals müssen ja auch betreut werden.

Dann fasst Bloch die skurrile Stimmung im Krankenhaus auf ebenso skurrile Weise zusammen: Man sehe die Lage entspannt, aber Anspannung sei eben trotzdem da: "Hoffentlich haben wir noch Zeit."