Von Siegfried Lörz

Sinsheim. Die Vorbereitungen für den neunten Volksbank Firmenlauf in Sinsheim sind in vollem Gange. Die Veranstalter hoffen, in diesem Jahr die 1400-Starter-Marke zu knacken, wie es jetzt hieß. Mit dem 9. Juli sei der "perfekte Termin gefunden" worden, sagte Projektleiter Michael Müller vom Heilbronner Veranstalter "Hamann & Friends", bei einer ersten Pressekonferenz, da man hiermit den traditionellen Donnerstag als Lauf-Termin habe festhalten können. Dieser liege außerdem zwischen dem Halbfinale und dem Endspiel der anstehenden Fußball-Europameisterschaft und passe noch dazu "ideal in den Kalender der Heimattage" in Sinsheim.

1385 Anmeldungen von 111 verschiedenen Unternehmen konnten die Veranstalter im vergangenen Jahr verzeichnen. "Die magische Zahl von 1500 Teilnehmern in den nächsten Jahren zu erreichen wäre super", meinte Müller. Anmeldungen sind ab sofort auf der Internetseite www.firmenlauf-sinsheim.de möglich.

1400 Athleten in diesem Jahr sind eine realistische Zahl, so glaubt man: Die Voraussetzungen sind gut. Der Streckenverlauf geht dann wieder durch die Innenstadt von Sinsheim, was auch der Wunsch vieler Läufer sei, wie eine Stimmungsumfrage des Veranstalters unter den Startern im vergangenen Jahr gezeigt habe. Die schriftliche Zusage liegt "Hamann & Friends" zwar noch nicht vor – aber Oberbürgermeister Jörg Albrecht signalisierte die behördliche Zustimmung bei der Pressekonferenz. Albrecht wird, wie in den letzten Jahren auch, wieder den Startschuss für die Läufer im Helmut-Gmelin-Stadion geben. Dass die Volksbank Kraichgau sich wiederholt als Sponsor "mit dieser tollen Veranstaltung zur Stadt und der Region" bekenne, sei, wie Albrecht sagte, "lobenswert". Die Streckenführung, mit Start und Zieleinlauf, wird dann dem Verlauf der 2017er-Auflage folgen. Ausreichend Parkplätze stehen nun auf dem neu sanierten Festplatz beim Freibad zur Verfügung. Auch die An- und Abfahrt der Teilnehmer dürfte daher dieses Jahr keine Probleme verursachen.

Freuen sich auf den Firmenlauf (von links): die Volksbank-Vorstände Klaus Bieler und Thomas Geier, Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Projektleiter Michael Müller vom Veranstalter „Hamann & Friends“. Foto: Siegfried Lörz

Auch 2020 soll der Spaßfaktor für die Teilnehmer wieder im Vordergrund stehen. Für die passende Stimmung soll unter anderem die Stadtkapelle Sinsheim sorgen, die die Läufer im Helmut-Gmelin-Stadion vor dem Startschuss musikalisch anfeuern und auch beim Zieleinlauf begrüßen wird. Das neue Outfit der Sinsheimer Musiker wurde ebenfalls von der Bank gesponsert, hieß es bei dem Termin. Weiterhin soll auch dieses Jahr wieder eine Fotobox für Erinnerungs-Schnappschüsse aufgestellt werden. "Die Teilnehmerzahl hat sich in den letzten Jahren fast verdreifacht. Darüber freuen wir uns. Das zeigt auch, dass der Lauf inzwischen schon Tradition hat", sagte Vorstand Thomas Geier.

Das Thema Nachhaltigkeit solle bei der neuen Auflage des Firmenlaufs "für die Läufer sichtbar werden", sagte Vorstand Klaus Bieler. Nachhaltigkeit sei "schon länger ein Thema" der Volksbank. Daher sehe man es als "eine Verpflichtung an, gemeinsam mit dem Veranstalter, dieses Thema aufzugreifen", damit die Veranstaltung CO2-neutraler werde, sagte Bieler, der auch zum wiederholten Mal als Läufer dabei sein will: "Es ist ein tolles Event, da möchte ich mitten drin sein und mitlaufen."

Nach Aussagen von Veranstalter Stefan Hamann soll weitestgehend auf Plastik und Papier verzichtet werden. Für die Startunterlagen der Läufer wird es von der Volksbank einen Sportbeutel aus Recycling-Material geben, den die Läufer behalten können.

Info: Weitere Informationen über den Streckenverlauf, das Rahmenprogramm oder die Teilnahmebedingungen gibt es auf der Homepage des Veranstalters unter www.firmenlauf-Sinsheim.de. Die Anmeldung ist freigeschaltet. Die Anmeldegebühr beträgt 66 Euro pro Team, das entspricht 16,50 Euro pro Teilnehmer. Die Gebühren sind gegenüber den Vorjahren gleichgeblieben.