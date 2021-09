Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Chemie scheint schon mal zu stimmen: Trotz des ersten "Fehlgriffs" eines "süßen Stückchens", das Katharina Scherhag aus der Mittagspause mitgebracht und auf Albrechts Schreibtisch gestellt hat, weht beim Treffen so etwas wie eine lustige Leichtigkeit durchs Chefzimmer. "Ein Ring Lyoner" wär’ ihm lieber gewesen, kokettiert Oberbürgermeister Jörg Albrecht in seiner hemdsärmeligen Art und beide lachen. Aber im Ernst: Eine ganz schöne "Ochsentour" sei die Zeit ohne Leitung des Baudezernats schon gewesen, gesteht Albrecht. "Ich kann wieder ruhiger schlafen, seit sie hier ist."

Unklar ist, ob es Scherhag auch so geht: Als neue Baudezernentin koordiniert die Heidelbergerin künftig die städtischen Großprojekte. Vier Ämter sind ihr unterstellt: Stadt- und Flächenentwicklung, Baurecht, Infrastruktur, Gebäudemanagement, und auch die Stadtwerke fallen in den weiten Zuständigkeitsbereich des Baudezernats, dem deutlich mehr als 300 der 660 städtischen Mitarbeiter zugehören.

Kurzum: ein anspruchsvoller Job, zumal Scherhags Vorgänger die Latte hoch legte. Es gab Wochen, da hatte Tobias Schutz, der noch dazu Einheimischer ist und daher sprichwörtlich jedes Grenzmäuerchen und jedes Loch im Asphalt zu kennen schien, 25 Wiedervorlage-Ordner auf dem Tisch liegen. Architekt Schutz war Anfang des Jahres in die freie Wirtschaft zurückgewechselt.

Das erinnert an Scherhags Vita. Auch sie ist Architektin, beschreibt ihre erste Arbeitsstelle als "klassisches Architekturbüro" mit 25 Mitarbeitern, in dem sie acht Jahre als Planerin und Projektarchitektin tätig war; bis zuletzt betreute sie von Frankfurt aus deutschlandweit Projekte, vorwiegend Büroneubauten mit teilöffentlichen Bereichen in Berlin. Unter anderem war sie zuständig für Rahmentermin- und Ablaufpläne der Gewerke und die Bauherrenvertretung, wie sie schildert. Qualifikationen, die es auch bei einer Stadtverwaltung braucht; die Tätigkeiten und Fragestellungen ähneln sich, nur das Geld ist krisenbedingt knapp.

Wenige Wochen Einarbeitungszeit liegen jetzt hinter Scherhag, ausreichend für einen groben Einblick, nicht für den umfassenden Überblick. Eine Zeit mit "vielen Erkundungsfahrten" im Stadtgebiet, Kennenlernrunden mit Amts- und Abteilungsleitern. Sofort auffallend für sie: die Vielzahl der Projekte. "Das ist ja wahnsinnig", sagt Scherhag und lacht. Einem Mittelzentrum, welches hierzu über viele Jahre in der Lage ist, attestiert sie "eine ordentlich treibende Kraft".

Auch die Forderung vieler Stadträte nach strukturellen Veränderungen ist Scherhag nicht verborgen geblieben: Man müsse die Standards überprüfen, sagt sie, und sich die Frage stellen: "Muss es so sein oder kann es auch ganz anders sein?"

Themen, die bei ihr jetzt ganz oben stehen, sind "Sanierungsmaßnahmen und Nachverdichtungen in der Kernstadt und den Ortsteilen", im Konkreten spricht sie die Sanierung und Erweiterung der Kraichgau-Realschule oder den Kindergartenneubau in Dühren an. Nach Ende der Sommerpause stehe ein Herbst "voller Kick-of-Termine" an. Aber auch das Thema energetischer Sanierungen sei ihr wichtig, bei dem sie in Sinsheim – "wie in etlichen anderen Städten auch" – einigen Nachholbedarf erkenne.

Wie sie den Weg nach Sinsheim fand? Scherhag sagt, sie sei "eher gefunden worden", habe ein "spannendes Gespräch mit einer netten Dame" geführt, durchlief das Bewerbungsverfahren, stand 30 Minuten lang dem Gemeinderat Rede und Antwort und erhielt schließlich den Zuschlag. Ein großer Kontrast zum Arbeiten im urbanen Umfeld der Mainmetropole oder gar der Bundeshauptstadt? Sie habe sich "in kleinen Städten immer wesentlich wohler gefühlt". Zudem könne man im Kraichgau "gut Höhenmeter machen", spielt sie auf ihr Hobby Rennradfahren an. Die begeisterte Sportlerin trainiert gerade für einen Triathlon, ihren ersten, wobei sie sich für das Schwimmen Trainingsstunden gebucht hat: Es könne nicht schaden, sich zur Verbesserung in manchen Bereichen "Profis zu nehmen", das gelte auch für den Beruf.