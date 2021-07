Von Tim Kegel

Sinsheim. Deutliches Signal des Gemeinderats in Richtung Metropolregion: Geht es nach der Mehrheit im Gremium, dann soll ein rund 35 Hektar großes Gebiet im Sinsheimer Süden nur mit Einschränkungen bebaut werden dürfen. Eine entsprechende Stellungnahme zur Fortschreibung des Regionalplans muss die Stadtverwaltung nun abgeben. Vom Tisch sind Ideen, das Gelände künftig überhaupt nicht anzutasten.

Auf den Karten wirkt das Gebiet abstrakt: Eine weiße Fläche, stadtnah an der Autobahn, irgendwo am Südzipfel von Sinsheim. Dabei ist das Gelände vielen gut bekannt, etwa als Naherholungsgebiet bei Spaziergängen oder als Ackerland mit zahlreichen Obstbäumen. Es handelt sich um den Streifen, wenn man auf der Stadtausfahrt in Richtung Weiler unterwegs ist und direkt nach der Autobahnbrücke nach rechts blickt. Von hier zieht sich das etwa 35 Hektar große Gebiet rechtsseitig zum einen weiter stadtauswärts bis auf Höhe des Kreisverkehrs zur Dietmar-Hopp-Straße, zum anderen entlang der A6 in Richtung Dührener Straße bis ins Umfeld des dortigen Hornbach-Baumarkts. Wer zum Trimm-dich-Pfad, zum Waldrand oder zur Grillhütte will, der durchquert dieses Gebiet.

Das Gebiet zwischen Autobahn und Burghälde ist reich strukturiert mit Biotopen, Ackerland und alten Obstbäumen. Foto: Tim Kegel

Grünen-Sprecherin Anja Wirtherle war es zu verdanken, dass sich zahlreiche Ratsmitglieder kürzlich vor Ort trafen. Wirtherle plädiert für einen Erhalt des Gebiets und fordert diesbezüglich ein deutliches Signal aus Sinsheim. Die Hohlwege und Biotope im Flecken nah der Burghälde müssten erhalten werden, zudem handle es sich um "eine bedeutende Frischluftschneise". Gehe der Plan unkommentiert durch, würden hierdurch "Pflöcke eingeschlagen", sagt Wirtherle; dass Firmen, die künftig erweitern wollen, bereits auf das Gebiet schielen würden, erscheint ihr als Fakt. Und so fragt sie: "Wollen wir uns endlos erweitern?" Eine Umwandlung der restriktionsfreien Weißfläche im bisherigen Regionalplan in eine Potenzialfläche für Gewerbe erscheint ihr "nicht mehr zeitgemäß", auch weil die hügelige Topografie bei einer Bebauung große Erdbewegungen erfordern würde. Eine Stellungnahme der Stadt müsse nach Ansicht der Grünen-Fraktion klar zum Ausdruck bringen, dass die Fläche "nicht für die Bebauung mit Gewerbebetrieben geeignet" ist.

Tatsache ist aber auch: Stadtverwaltung und Gemeinderat müssen in dem Gebiet niemals tatsächlich bauen – ganz egal, welche Stellungnahme die Verwaltung abgeben würde oder nicht. "Ohne Votum wird kein Stein bewegt", sagt CDU-Rat Florian Hummel und meint: "Wir sollten uns nicht einschränken." Seine Fraktion werde dem städtischen Vorschlag zustimmen, in dem die Fläche als "Vorranggebiet für Gewerbe und Dienstleistung" anerkannt wird.

Zwischentöne gab es in der Diskussion einige: Die gegensätzlichen Positionen gebe es "aus gutem Grund", sagt Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin. Aufgrund der "großen und weitreichenden Auswirkungen", die eine Umwandlung und schließlich eine Bebauung der Fläche mit sich bringen würde, könne man sich über Sinn und Unsinn einer Umwandlung "sehr wohl streiten", weshalb Gmelins Fraktion "nicht einheitlich zustimmen" werde. Die "Ausweisung entwicklungsfähiger Flächen" allein, glaubt Gmelin, "würde uns nichts verbauen". Allerdings sei das Gelände "aufgrund der Topografie derzeit ungeeignet" für Erschließungen. Einer Umwidmung "von zig Hektar ohne Diskussion zustimmen" könne man auch bei seiner Fraktion nicht, sagt SPD-Sprecher Michael Czink. Er deutet auch die Diskrepanz an, die entsteht, wenn auf der einen Seite der Straße die "Klima-Arena" steht, auf der anderen aber Flächen umfangreich versiegelt werden. "Die Flächen", pflichtet ihm Freie-Wähler-Rätin Ulrike Bauer bei, "werden für immer der Lebensmittelproduktion entzogen"; es handele sich "um supergute Böden", sagt ihr Fraktionskollege und Landwirt Karlheinz Heß. "Aber der Landwirtschaft schwimmen in diesem Gremium die Felle davon", glaubt er. Friedhelm Zoller – ebenfalls Landwirt, aber bei der CDU – sagt, dass "jede Menge Ausgleichsflächen ebenso der Landwirtschaft entzogen" würden.

Einen Kompromissvorschlag unterbreitete Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel, in dem sowohl die Nutzfläche "höchster Qualität" zur Produktion "einheimischer Nahrungsmittel" und die "schützenswerte Kraichgau-Landschaft" bedacht werden, als auch die Möglichkeit "in künftigen Jahren Platz für innovatives, umweltverträgliches und flächensparendes Gewerbe" zu schaffen. Dem Aktiven-Antrag zufolge muss die ausgewiesene Fläche "möglichst wenig nach Süden" greifen und konzentriere sich daher "auf einen Streifen parallel zur Autobahn, gegebenenfalls bis zur Dührener Straße".

21 Für- und 19 Gegenstimmen bei drei Enthaltungen stimmten für den Aktiven-Antrag. Der Grünen-Antrag wurde mit sechs Für- und 26 Gegenstimmen bei zwölf Enthaltungen abgelehnt.