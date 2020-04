Illegale Entsorgung von Baumaterialien und auch Grünschnitt wurden in der Vergangenheit öfter beklagt. Nun konnten Verantwortliche eruiert werden. Symbolbild: Stadt Sinsheim

Sinsheim. (zg) "Konsequentes Vorgehen der Ordnungsbehörden" habe zur Überführung "eines Müllsünders" geführt, hieß es gestern in einer von der Stadt Sinsheim verschickten Pressemitteilung.

Bereits Ende März habe der städtische Forstrevierleiter im Hilsbacher Wald mehrere Eimer mit Bauschutt und sonstigem Müll entdeckt – in dem Bereich war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Ablagerungen von Unrat in hoher Größenordnung gekommen, worüber auch die RNZ mehrfach berichtet hat. Dieses Mal habe der entsorgte Müll "Gegenstände enthalten, die einen Rückschluss auf den potenziellen Verursacher" zugelassen hätten. Nach "umfangreichen Ermittlungstätigkeiten" seien daraufhin Mitarbeiter des Ordnungsamts auf mehrere Hinweise gestoßen, woraufhin der Täter "zügig eruiert" worden sei. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, habe der Mann, über den keine weiteren Details genannt wurden, den Verstoß zugegeben. Den Müll habe er wieder abholen müssen; er könne eine Strafanzeige und "eine nicht unerhebliche Geldbuße" erwarten.

Bei einem zweiten Fall habe das Ordnungsamt "gleich zwei Müllsünder überführen" können: Bei der Tagesstreife zwischen Eschelbach und Hoffenheim war den städtischen Ordnungsbediensteten ein Fahrzeug auf einem Feldweg aufgefallen, dessen Fahrer illegal Grünschnitt entsorgte. Auf frischer Tat ertappt, habe auch er den Verstoß umgehend zugegeben. Auch habe das Pflanzenmaterial wieder aufladen müssen und erhalte nun Post von der Bußgeldstelle.