Sinsheim. (jubu) Leichte Verletzungen zog sich ein Schüler bei Löschversuchen an einem brennenden Motorroller am Dienstagnachmittag zu. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der RNZ vor Ort mitteilte, waren die Rettungskräfte gegen 13.25 Uhr auf den Parkplatz der Berufsschule in der Alten Daisbacher Straße gerufen worden.

Ein Motorroller hatte aus bislang unbekannter Ursache in einem Unterstand Feuer gefangen. Schüler, die die Situation nur wenige Meter entfernt wahrnahmen, löschten den Brand per Pulverlöscher. Die kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr aus Sinsheim hatte lediglich Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Der Rettungsdienst musste einen Schüler mit Brandverletzungen versorgen. Er war den Flammen beim Löschen offenbar zu Nahe gekommen. Der entstandene Sachschaden ist nur gering.