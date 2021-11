Von Sabina Stoppel

Sinsheim-Reihen. Die Gänsehaut wird fühlbar, als die Models ihre Klamotten abstreifen. Um sich etwas aufzuwärmen, springen einige auf und ab, reiben mit den Händen über die nackte Haut. Da haben sich die Macher des neuen, etwas anderen Tierkalenders einen ungünstigen Zeitpunkt für das Fotoshooting ausgesucht.

Es ist November und kalt. Man habe lange überlegt, ob überhaupt noch mal ein Kalender produziert werden soll, sagen die Initiatoren. Spontan habe man dann doch ein Shooting auf die Beine gestellt. Ergebnis ist jetzt der Hundekalender. Den Part der tierischen Models übernehmen dieses Mal ausschließlich Hunde. Und es gibt am "Set" sogar Catering: Silke Mehne, Inhaberin von "‘s Backstüble" in Reihen, versorgt die Models mit belegten Brötchen und süßen Teilchen. Alles ehrenamtlich versteht sich.

Viele der Models sind schon zum dritten Mal mit von der Partie. Den etwas anderen Tierkalender gibt es seit 2020. Maribel Ximenez-Carrillo ist aber zum ersten Mal dabei. Seit Kurzem wohnt sie in Reihen, kommt eigentlich aus Mannheim. Sie liebt Tiere und engagiert sich gerne für den Tierschutz. Sie selbst besitzt ein Pferd.

Den Kalender bezeichnet sie als "tolle Sache". Es mache Spaß, man treffe nette Leute und die Atmosphäre sei schön, erklärt Ximenez-Carrillo. Die Bilder seien ästhetisch und natürlich, das Shooting lustig und spannend. Auch für das "Cowgirl" Severine Graulich aus Hoffenheim ist das Shooting ein Erlebnis. Auch sie hat ein eigenes Pferd. "Deswegen auch das Outfit", erklärt Graulich und lacht. Das Fotografieren von Mensch und Tier ist nicht einfach. Viele Fotos sind verwackelt. Aber bei über 8000 Schnappschüssen ist mindestens ein Bild dabei, auf dem Mensch und Tier eine gute Figur machen.

Durch den Verkauf der Kalender konnten Vereine und Privatpersonen, die sich für den Tierschutz einsetzen, unterstützt werden. Die Igelhilfe Neidenstein durfte sich über einen Spendenumschlag freuen. Mit Hilfe des Geldes konnte der eine oder andere Igel durchgefüttert werden. "Wir wissen, wohin das Geld kommt. Und wir wissen auch, dass es dort wirklich gebraucht wird", erklären die Macher des Tierkalenders. Auch deshalb mache man mit dem Projekt weiter. Schon jetzt kann der Kalender 2022 vorbestellt werden. Und auch diesmal hat man die Qual der Wahl: weibliche oder männliche Models?

Geknipst wird diesmal in der Lagerhalle von Familie Uhler. Ulrike und Dieter Uhler haben etwa 1000 Hühner und seit 2019 auch einen schnuckeligen kleinen Hofladen, in dem sie nicht nur eigene Eier und Suppenhühner verkaufen, sondern auch allerlei Produkte aus der Region. Diesen Samstag ist ein "Weihnachtsschnuppern" geplant.

Adventskränze und Grabgestecke werden dann auch im Hofladen angeboten, Waffeln und Punsch ebenso. Aufgrund der Corona-Verordnung sei die Veranstaltung aber in Gefahr, erklärt Ulrike Uhler. Die Kränze könne man aber trotzdem ab dem 20. November im Hofladen kaufen.

Die Söhne Steffen und Jonas packen immer mit an. So ist es selbstverständlich, dass auch Heupakete für das Shooting mit dem Gabelstapler hin- und hergerückt werden. Alles soll passen. Das Projekt wird gerne unterstützt. Vor dem Hofladen werden auch ein paar Szenen geschossen. Die Kunden sind begeistert vom Shooting-Betrieb: Welcher Mann wäre nicht aus dem Häuschen, wenn eine hübsche Frau leicht bekleidet vor dem Laden steht? Den großen, grimmig schauenden Hund übersieht man dann schon mal.

Eingefädelt wurde die Aktion von Carolin Tschunko, der Tochter der Uhlers, und Kerstin Keitel, die direkt am Tierkalender beteiligt ist. Und die Örtlichkeit kommt bei allen gut an. Durch die Heupakete und die landwirtschaftlichen Maschinen wirken die Fotos noch natürlicher. Die Tiere haben ebenfalls ihren Spaß und toben durch die Halle. Der ein oder andere Hund verschwindet im Heu. "Wir hoffen, dass wir auch diesmal viele Kalender verkaufen können", sagt Keitel. Der Kalender soll noch vor Weihnachten bei "‘s Backstüble", in Kerstins Tierpension und bei Bräunlings Bauernmarkt für zehn Euro erhältlich sein.

Info: Vorbestellungen auch per E-Mail an Kerstins-tierpension@web.de