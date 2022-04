Von Christiane Barth

Sinsheim. Die Kinder spielen im Garten, die Erwachsenen sitzen bei einem Tässchen Kaffee auf der Terrasse und genießen den Feierabend. Entspannte Familienstimmung? Bei den Mayerhöffers sind die Shpanyks eingezogen. Man unterhält sich noch mit Händen und Füßen. Das Ehepaar mit Sohn und Tochter ist aus der Ukraine geflüchtet, bei Annette und Wolfgang Mayerhöffer war eine Einliegerwohnung frei.

"Man muss doch helfen", ist die 70-jährige Hausherrin überzeugt, die in Sinsheim einen gut gehenden Pflegedienst betreibt. Dort hätte sie auch Arbeit für die 31-jährige Tanja Shpanyk, eine gelernte Kosmetikerin. Sie könnte sich als Haushaltshilfe beim ambulanten Pflegedienst einbringen, so lange wohl, bis sie Fuß fassen kann in ihrem gelernten Beruf.

Das Ausbildungszertifikat aber hat Shpanyk zurückgelassen in ihrem Haus in der Ukraine. Nun müssen erst die bürokratischen Hürden und Sprachbarrieren überwunden werden. Geduld ist von allen gefordert. Auch um einen Kindergartenplatz zu finden – und freie Kapazitäten beim Deutschkurs in der Volkshochschule. Trotzdem ist die Familie aus dem Kriegsgebiet erleichtert, denn sie ist in Sicherheit.

Sie kamen mit dem Bus aus Mukatschewe, einer Stadt nahe der Grenze zu Ungarn und zur Slowakei. Der Krieg ist dort noch nicht angekommen.Das Einfamilienhaus ließen sie zurück. Die Eltern des Paars sind dortgeblieben. Jetzt aber machen sich die beiden Sorgen, dass den älteren Leuten etwas zustoßen könnte.

Der Familienvater, Vasily Shpanyk, ist bereits vor fünf Wochen in Deutschland angekommen, als es in der Ukraine hieß, Männer über 18 Jahren dürften das Land nicht mehr verlassen. Er spricht Deutsch und Englisch, ist gelernter Gipser und kam bei einem Onkel in Sinsheim unter. Über diesen hat er auch Arbeit als Handwerker gefunden. Dass seine Frau und seine Kinder nachkommen würden, hatten die Shpanyks schon zu Beginn des Kriegs geplant. Reichlich Unterstützung erfuhr die Familie auch von Erich Fehn, einem aus der Ukraine stammenden Sinsheimer, der nun in der Flüchtlingshilfe sehr engagiert ist.

Seit wenigen Tagen wohnt die Familie nun bei den Mayerhöffers in Sinsheim-Ost. Tanja Shpanyk versucht, mithilfe eines Computerprogramms Deutsch zu lernen. Auch dabei hilft Annette Mayerhöffer. Deren aus Serbien stammende Freundin sitzt als Dolmetscherin ebenfalls mit am Tisch. "Sonst wäre gar keine Unterhaltung möglich", sagt Annette Mayerhöffer.

Um im Pflegedienst als Haushaltshilfe zu arbeiten, muss Tanja Shpanyk nun dringend Sprachkenntnisse in Deutsch erwerben. Bislang jedoch waren ihre Versuche, sich bei der Volkshochschule anzumelden, erfolglos: Kein Platz, heiße es dort. Englisch als vorübergehende Verständigungsbrücke funktioniert nicht, da Tanja Shpanyk diese Sprache ebenfalls nie gelernt hat. Die Kinder, vier und sechs Jahre alt, bräuchten darüber hinaus einen Platz im Kindergarten und in der Schule.

Um in Deutschland arbeiten zu können, benötigen Geflüchtete aus der Ukraine eine Aufenthaltserlaubnis. Hierzu müssen sie sich bei der Meldebehörde vorstellen und einen Antrag bei der Ausländerbehörde stellen. Dino Giordano vom Sinsheimer Bürgerbüro erklärt das amtliche Verfahren: "Bis zur Lieferung des elektronischen Aufenthaltstitels ermöglicht die Ausländerbehörde bei Bedarf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch Ausstellung einer Bescheinigung mit entsprechender Erlaubnis." Bevor die offizielle Aufenthaltserlaubnis in Form des Titels – von der Bundesdruckerei im Scheckkartenformat ausgestellt – kommt, kann folglich auch die Ausländerbehörde des Sinsheimer Rathauses eine Bescheinigung ausstellen, die zum Arbeiten in Deutschland berechtigt. Das nennt sich dann "Vorsprachebescheinigung". Eine Übergangslösung. Bis der "Titel" eintrifft, können einige Wochen Zeit vergehen.

Nun müssen Sprachkenntnisse im Schnelldurchlauf gepaukt werden, dann kann Tanja Shpanyk als Haushaltshilfe anfangen. Ihre Gastgeberin und wohl auch spätere Arbeitgeberin Annette Mayerhöffer ist streng: Zehn Vokabeln muss Shpanyk pro Tag lernen. Jeden Abend nimmt Wolfgang Mayerhöffer das "Zwischenexamen" ab, schildern sie und lachen.