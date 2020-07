Sinsheim. (zg) Die Freien Demokraten im Wahlkreis Sinsheim haben erneut Michael Westram zum Landtagskandidaten nominiert. Zum Zweitkandidat wurde Olaf Hautzinger gewählt.

Bei der Wahlkreiskonferenz stellte der 60-jährige Betriebswirt Westram die Schwerpunkte seiner politischen Tätigkeit dar. Insbesondere nannte er die Themen Bildungspolitik, Infrastruktur und Sicherheit. Er unterstrich, dass er sich auch um die Entwicklung des ländlichen Raums im Wahlkreis Sinsheim kümmern werde. So skizzierte Westram, dass er die Freiheit des Einzelnen als seinen politischen Kompass sehe. "Weniger Staat, dafür mehr Freiheit und Verantwortung für die Bürger", lautet sein Credo.

Insbesondere im Bildungsbereich möchte sich Westram für gleiche Startchancen einsetzen. Dies würde unter anderem bedeuten, dass jedem Kind in Baden-Württemberg die Möglichkeit offenstehen müsse, unter den verschiedenen Schulformen in der Region zu wählen. Auf die aktuellen Gewaltexzessen in Stuttgart angesprochen, führte er aus, dass nun sowohl die Täter ermittelt und bestraft als auch die Ursachen erforscht werden müssten. "Es mangelt an Respekt für unsere Polizei!", bemerkte Westram.

Bei der Abstimmung wurde Westram ohne Gegenstimmen als Kandidat aufgestellt. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde der als Zweitkandidat vorgeschlagene Hautzinger aus Sinsheim bestätigt. Zum Abschluss der Wahlkreiskonferenz gratulierten sowohl der Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg als auch der Kreisvorsitzende Alexander Kohl den Gewählten zu ihrer Nominierung.