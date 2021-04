Er hier läuft an der Leine – so bemerkt das Frauchen oder Herrchen am besten, wenn Hunde unterwegs etwas fressen. Gerade im Frühjahr kann so einiges unverträglich oder giftig sein. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Wenn die Natur erwacht und es auf dem Acker sprießt, werden Insekten aktiv; mit ihnen solche, die Feldfrüchte fressen. Landwirte düngen und betreiben Pflanzenschutz, oft mit Unkraut-, seltener mit Insektenvernichtungsmitteln. Ein Nebeneffekt hiervon, der vielen nicht bekannt ist, sind Vergiftungserscheinungen, von denen oft Hunde betroffen sind. In den Sinsheimer Praxen der Veterinärmediziner sind diese saisonalen Häufungen gut bekannt.

Zuletzt berichteten Hundebesitzer in Dühren davon, dass ihre Tiere Vergiftungssymptome zeigten. Sie erbrachen Blut und hatten blutige Durchfälle. Im Dorf machte auch das Gerücht einer "Whatsapp"-Gruppe die Runde, demzufolge in der Gegend des Sportplatzes Giftköder ausgelegt worden wären. Die betroffenen Hunde erholten sich schnell, sodass eher von einem tragischen Zusammenspiel als von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen wird.

"Das Problem gibt es schon seit Jahren", sagt die Reihener Tierärztin Dr. Juliane Becker, "gehäuft in den Frühjahrsmonaten kommt es überproportional oft zu teils schweren Magen-Darm-Erkrankungen oder zentralnervösen Störungen", sagt sie. Hervorgerufen würden diese Symptome meist von frisch mitgedüngtem Gras an den Feldrändern, von ausgebrachter Gülle, dem Einsatz von Spritzmitteln – und auch weil Hunde Walnüsse fressen, die von Schimmelpilzen befallen sind. Becker, die mit ihrem Mann eine Praxis betreibt, in der täglich bis zu 50 Tiere behandelt werden, kann den Eindruck, dass sich Vergiftungsfälle durch Pestizide oder Düngemittel in der jüngsten Zeit häuften, nicht bestätigen.

Wenn das Haustier Symptome zeigt, ist die Sorge der Halter groß; oft wird nach einem Schuldigen gesucht. Doch die Fälle, bei denen Hunde mit Absicht vergiftet werden, seien "sehr, sehr selten", weiß Becker aus ihrer Praxis. Dass Hunde durch Rattengift zu Schaden kommen, sei ebenfalls nicht sehr häufig.

Wenn Hunde Vergiftungserscheinungen aufweisen, die durch Rattengift ausgelöst wurden, sei den Besitzern meist sofort klar, wo die Tiere mit der schädigenden Substanz in Berührung gekommen sind, nämlich im eigenen häuslichen Umfeld. Aber auch, dass die Vierbeiner versehentlich Restbestände des längst verbotenen Insektenvernichters E 605, Medikamente oder Zigarettenstummel ihrer Besitzer fressen und dann mit starken Symptomen in die Tierarztpraxis gebracht werden, komme vor, berichtet die Tierärztin. Auch dann seien die Verläufe meist eher glimpflich. "An Vergiftungen mit Todesfällen in den letzten zehn Jahren kann ich mich überhaupt nicht erinnern", sagt Becker. Der letzte Todesfall eines Hundes – hervorgerufen durch eine Vergiftung – mit dem sie in ihrer Praxis konfrontiert worden war, sei durch E 605 ausgelöst worden, das im Keller des Besitzers gelagert gewesen war.

Die Dührener Tierärztin Sonja Gebhard verzeichnete in ihrer Praxis in der jüngsten Zeit "ein paar dieser Fälle", bei denen Hunde unter Vergiftungserscheinungen litten. Die Ursache sei jedoch meist schwer auszumachen, meint sie, vor allem, "wenn die Besitzer nicht direkt sehen, wie ihr Hund irgendeinen Köder frisst". Die Tierärztin vermutet jedoch, dass meist ein frisch gespritzter oder gedüngter Acker die Ursache ist: "Ich glaube nicht, dass immer ein Bösewicht dahintersteckt." Zum Glück sei bislang kein Hund an den Symptomen gestorben.

Im Tierheim Sinsheim kennt man das Problem nur vom Hörensagen oder von Medienberichten. "Persönlich weiß ich von keinem Tierbesitzer, dessen Hund betroffen war oder ist", sagt Tierheimleiterin Gaby Strobel-Maus. Auch Florian Zangl, Chef des Sinsheimer Ordnungsamts, hat keine Beschwerden oder gar bestätigte Fälle auf dem Tisch.

Stefanie Herden, die in Sinsheim eine mobile Hundeschule betreibt, hat die Erfahrung gemacht, dass sich Fälle schnell herumsprechen und hierdurch "gleich zu mehreren Fällen hochgespielt werden". Zudem gibt die Hundetrainerin zu bedenken, dass oft auch im eigenen Haus unbekannte Gefahren lauern. So sei etwa der Zuckerersatz Xylit, Birkenzucker, für Hunde schädlich. Die beliebter werdende Alternative zum Zucker kann bei Hunden zu bedrohlichem Abfallen des Blutzuckerspiegels und zu schweren Leberschäden führen. Als tödliche Dosis gelten bereits drei bis vier Gramm des weißen Pulvers, das äußerlich von raffiniertem Zucker kaum zu unterscheiden ist. Auch fertige "Leckereien", die mit Birkenzucker gesüßt sind, wie Kuchen, Gebäck oder Bonbons, sollten außer Reichweite von Hunden gebracht werden, warnt Herden.