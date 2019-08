Eine Reihenbügelanlage zum Abstellen von Fahrrädern wird am Freibad installiert. Insgesamt soll die Anzahl der Radstellplätze in der Innenstadt steigen. Jetzt beschäftigte sich der Gemeinderat mit Möglichkeiten auf dem Bahnhofsareal. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Jetzt geht es los: Eine matt schimmernde große Metallkonstruktion, die in diesen Tagen am Freibad montiert wird, ist so etwas wie der Vorbote. Zahlreiche zusätzliche Abstellplätze für Fahrräder wurden nun dem Gemeinderatsausschuss für die Kernstadt vorgestellt. Dreh- und Angelpunkt ist hierzu der Bahnhof.

Rund 100 Fahrräder werden zur Zeit täglich am Bahn- und Busbahnhof abgestellt, schilderte Sebastian Falke, Leiter des Stadtentwicklungsamts. 52 Abstellplätze liegen an so genannten Reihebügeln. Die verschließbaren Radboxen am Busbahnhof sind beschädigt oder defekt. 32 davon sind noch verschließbar und durchweg vermietet. Der Busbahnhof werde bis zu den Landesheimattagen neu gestrichen, mittelfristig solle die Anlage aber "neugeordnet" werden (wir haben berichtet). Der Boxen-Standort wird aus diesem Grund künftig ein anderer sein, schilderte Falke.

Nun soll sich die Zahl der "geordneten und vandalismussicheren Radabstellplätze" auf 150 bis 180 Stück erhöhen. Zunutze macht man sich im Rathaus hierzu eine "Bike+Ride-Offensive", die das Bundesumweltministerium in Zusammmenarbeit mit der Bahn betreibt. Treffen mit Bahnvertretern hätten bereits stattgefunden, schilderte Falke. Hierbei wurden acht konkrete Standorte ins Auge gefasst, von denen ein geringer Teil noch weiter geprüft werden müsse. Ein Großteil der Stellplätze liegt direkt an Gleis 1 des Bahnhofs.

Herzstück des Konzept könnte - "eventuell", wie Falke einräumte - eine große, doppelstöckige Sammelschließanlage sein. Diese wäre künftig allerdings kostenpflichtig, nur über eine Handy-App bedienbar, und würde 48 Radstellplätze bieten. Diese Anlage würde am Rand der Ladestraße aufgestellt und die vorhandene überdachte Reihenbügelanlage ersetzen. Für eine weitere neue Anlage mit 18 Radstellplätze müssten zwei Auto-Parkbuchten am Parkplatz Ladestraße geopfert werden. Weitere Abstellflächen für Räder könnten vor dem Bahnhofsgebäude auf Höhe der Taxi-Stände sowie auf der Rückseite des Busbahnhofs in Richtung der Bahngleise entstehen. Bestehende Anlagen unter dem Bahnhofssteg könnten ergänzt werden. Die Kosten der Anlagen inklusive Einbau betragen rund 100.000 Euro netto, rund 60.000 Euro kommen auf die Stadt Sinsheim zu, der Rest finanziert sich aus Zuschüssen aus dem "Bike+Ride"-Programm. Eine Bewilligung der Förderung vorausgesetzt, könne voraussichtlich ab November mit dem Bau der einfacheren Reihenbügel- und Doppelstockanlagen begonnen werden. Die große Sammelschließanlage könne jedoch wegen einer Verzögerung bei der Ausschreibung durch die Deutsche Bahn voraussichtlich Anfang 2020 aufgebaut werden, wenn das Heimattagejahr schon begonnen hat.

Unter den Stadträten sind Maßnahmen für Radfahrer nahezu unumstritten. Es wurde der Wunsch nach Gepäck-Schließfächern geäußert, welche allerdings nicht von "Bike+Ride" gefördert werden, genauso wenig wie die bestehenden abschließbaren Einzelboxen.

Geht es nach der Verwaltung, dann sollen diese auf eigene Kosten ersetzt werden. In einer der künftigen Sitzungen kommt dieses Thema erneut aufs Tapet. Gepäckschließfächer hielt man durchweg für notwendig: Nun soll nach einem Standort für diese gesucht werden, "möglicherweise innerhalb des Bahnhofsgebäudes".