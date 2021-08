Sinsheim. (pol/rl) Zwei 13-Jährige wollten am Montagabend vom Hauptbahnhof Sinsheim mit dem Zug nach Steinsfurt fahren, als sie von einem Mann angesprochen wurden.

Er erklärte den beiden Mädchen in welchen Zug sie einstiegen müssen, was diese dann kurz vor 19 Uhr auch taten. Er beobachtete die Mädchen eine Weile. Dann stieg er plötzlich ebenfalls in den Zug, lief an den Kindern vorbei und stieg dann wieder aus.

Als der Zug dann losfuhr, nahm der Mann sein Smartphone und hielt es von außen an die Zugscheibe, hinter der die Mädchen saßen. Auf dem Handy lief ein Pornovideo. Als die Bahn sich in Bewegung setzte, rannte er noch einige Meter neben dem Zug her und hielt dabei weiter das Handy an die Scheibe. Erst als der Zug zu schnell wurde, blieb der Mann stehen.

Die 13-Jährigen berichteten das Ereignis noch am selben Abend den Eltern. Diese verständigten umgehend die Polizei.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizeidirektion sucht nun nach Zeugen.

Der Mann soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat eine schlanke bis normale Statur, ist hellhäutig. Seine Haaren sollen blonde oder eine blond-orange Färbung haben, waren seitlich rasiert - oben etwas länger, jedoch nicht gestylt. Er trug eine Brille mit viereckigen Gläsern und schwarzem Rahmen, ein weißes T-Shirt, eine graue Weste und eine schwarze Jogginghose. Der Mann soll Deutsch ohne merklichen Akzent oder Dialekt gesprochen haben.

Wer zwischen 18.45 bis 19 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat und weitere Hinweise geben kann, kann sich unter der 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei wenden.