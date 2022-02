Sinsheim-Steinsfurt. (abc) Prominenter Besuch hatte sich im Corona-bedingt geschlossenen "Lerchennest" angekündigt: Der Vorsitzende des Trägervereins, Hans-Ingo Appenzeller, empfing eine Abordnung des Bundes der Vertriebenen (BdV) zu einer Sonderführung durch das dort eingerichtete Heimat- und Friedrich-der-Große-Museum. Neben dem Ältestenrat des Landesverbandes Baden-Württemberg, Ulrich Klein, war auch der Vorsitzende des Kreises Heidelberg-Land, Manfred Stutz, gekommen. Das Duo erhielt unter anderem Einblicke in die seit September vergangenen Jahres gezeigte Sonderausstellung "Flucht, Vertreibung und Neuanfang 1945".

"Was wir mitnehmen wollten, wurde zunächst auf einen Lastwagen geladen. Dann kam man in eine große Halle. Da waren in der Mitte Tische, und dann wurde kontrolliert, was da bleiben musste, und was man mitnehmen durfte. Da war die Hälfte wieder weg", berichtete Klein von den Erinnerungen an die eigene Vertreibung aus Wünschelburg (heute Radków in Polen).

Mit den Heimatvertriebenen ergaben sie aber auch Schwierigkeiten: "Der ehemalige Bürgermeister Hecking war damals im Landratsamt der Flüchtlingsbeauftragte", erklärte Appenzeller. "Der hat auch die US-amerikanische Militärpolizei alarmiert, wenn es auf den Dörfern draußen Probleme gab mit der Unterbringung", ergänzte Stutz. "In Steinsfurt standen zwei Bauern mit Mistgabeln vor dem Hoftor und haben gesagt: ,Jetzt ist Schluss!‘", berichtete Appenzeller und verdeutlichte so, dass die Heimatvertriebenen aus den Ostgebieten damals zunächst keineswegs willkommen waren. Und das, obwohl sie und die Sinsheimer zumeist dem gleichen Kulturkreis entstammten.

Für das "Lerchennest" sowie dessen Trägerverein hatte der BdV-Ältestenrat nur Lob übrig: "Alle Achtung! Alles muss zusammengesammelt, sortiert und gestaltet werden. Es ist wirklich gut präsentiert", freute sich Klein und schloss auch die übrigen Bereiche im "Lerchennest" ein. Nach der Sonderausstellung "Flucht, Vertreibung und Neuanfang 1945" wurde auch das Friedrich-der-Große-Museum besichtigt: "Wenn man sich das Bild anguckt, auf dem er in Sanssouci an seinem Lebensende sitzt, wie er gezeichnet und einsam war. Das ist Geschichte in unglaublicher Ausformung", würdigte Klein den "Alten Fritz" und die ihm gewidmeten Ausstellungsstücke im "Lerchennest".

Der Öffentlichkeit zugänglich sein wird das Museum wohl wieder im März. Der Termin steht noch nicht fest, er wird rechtzeitig in der RNZ bekannt gegeben.