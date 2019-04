Dieser Schnappschuss des heutigen Areals der Kraichgau-Realschule und des Wilhelmi-Gymnasiums vom Juli 1972 ist eines der Frühwerke Siegfried Daubenschmidts. Etwa 10 000 Amateur-Luftbildaufnahmen hat der pensionierte Berufsschullehrer in rund einem halben Jahrhundert angefertigt. Foto: Siegfried Daubenschmidt

Von Alexander Becker

Sinsheim. "1967 bin ich hierhergekommen und habe bald darauf damit begonnen, die Entwicklung der Stadt von oben festzuhalten", erinnert sich der spätere Oberstudiendirektor Siegfried Daubenschmidt. Etwa 10.000 Luftbildaufnahmen hat er zwischen 1970 und 2016 geschossen. In einem vom Verein "Freunde Sinsheimer Geschichte" organisierten Bildervortrag im Wirths Haus zeigte er dieser Tage die Elsenzstadt im Wandel der Jahrzehnte.

Möglich geworden sei sein Hobby allerdings erst durch die fortwährende Unterstützung des Flugsportrings Kraichgau, dessen Piloten ihn über Jahrzehnte hinweg mit in die Luft genommen hätten. Zunächst zeigte er einen Stadtplan aus dem Jahr 1925 aus dem Archiv des 2013 verstorbenen Heimatforschers und hiesigen Ehrenbürgers Wilhelm Bauer. "Erschreckend ist für mich vor allem der enorme Flächenverbrauch von damals bis jetzt", nahm Daubenschmidt dann die Quintessenz seines Vortrages vorweg.

Anhand vieler weiterer Aufnahmen verschiedenster Bereiche Sinsheims sollte dies rasch deutlich werden. Auf Luftbildern der 1930er-Jahre, die der Referent zumeist historischen Postkarten entnommen hatte, war deutlich die ländliche Prägung der Stadt zu erkennen - allenfalls einige kleine bis mittelständische Gewerbebetriebe stachen hervor, ohne aber den Stadtkern deutlich zu zergliedern. Das sei erst ab den 1960er-Jahren durch massive Eingriffe in die historische Bausubstanz geschehen, erklärte Daubenschmidt.

Dessen früheste eigene Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1972. Nur wenige Jahre zuvor waren die Kraichgau-Realschule und das Wilhelmi-Gymnasium von der Innenstadt an die heutigen Standorte verlegt worden. Auch das Zentrum Beruflicher Schulen, in dem der Referent jahrzehntelang bis zum Erreichen des Pensionsalters arbeitete, hat sich seither stark verändert. Zahlreiche Um- und Anbauten steigerten zwar die Leistungsfähigkeit der Bildungseinrichtungen, führten aber auch, wie Daubenschmidt immer wieder bemängelte, zu massivem Schwund von Grünflächen innerhalb Sinsheims.

Im Laufe der Zeit seien benachbarte Teilorte wie Rohrbach oder Steinsfurt nahezu komplett mit der Kernstadt verschmolzen, was anhand der gezeigten Luftbilder deutlich wurde. Allerdings brachten die baulichen Veränderungen auch etliche Erinnerungen im Publikum zurück - beispielsweise an das längst geschlossene "Café Händ‘ hoch", die als "Gasthaus zum schmutzigen Löffel" verunglimpfte "Blume" oder das im Juni 1992 abgebrannte Kino am Stadtpark.

Der aktuelle Stadthallenneubau nebst Parkhaus und die unlängst errichteten Wohnhäuser am Elsenzbogen werden dieses Gebiet wohl ähnlich stark verändern wie das Bahnhofsareal sowie den Burgplatz während der zurückliegenden Jahrzehnte, mutmaßte Daubenschmidt. Letzterer war, zuvor nur als Parkplatz genutzt, nachdem man dort im Jahr 2004 bei Ausgrabungen die Reste einer alten Stadtburg gefunden hatte, aufwendig umgestaltet worden. Gleiches war rund um den Bahnhof im Zuge der Elektrifizierung der S-Bahn Rhein-Neckar notwendig geworden.

"Dies war eine kleine Auswahl aus meinen insgesamt etwa 10.000 Luftbildaufnahmen", schloss der Referent nach rund eineinhalb Stunden und betonte, dass die von ihm mit drei Amateurkameras angefertigten Schnappschüsse nicht mit Profiaufnahmen vergleichbar seien. "Leihen Sie uns bitte auch ihre historischen Fotos, damit wir sie digitalisieren können", betonte Daubenschmidt und verwies an die neue Leiterin des Stadtmuseums, Dinah Rottschäfer, die das Material gerne dort entgegennehme. Hierum bat auch Jens Töniges, der neue Vorsitzende der Freunde Sinsheimer Geschichte.