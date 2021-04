Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach. Gute Nachrichten für die evangelische Kirchengemeinde Hilsbach-Weiler: Nachdem bereits seit Längerem großer Sanierungsbedarf besteht – unter anderem waren Teile der Decke in den Altarraum gefallen – soll jetzt ein ansehnlicher Landeszuschuss von rund 62.000 Euro kommen.

Die Kirche im historischen Hilsbacher Altort gehört zu 63 Kulturdenkmalen, deren Erhalt, Sanierung und Nutzung innerhalb der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2021 bezuschusst werden. Von den vier Millionen Euro in dem Topf entfallen genau 62.030 Euro auf die Dach- und Außeninstandsetzung der Michaelskirche.

Das Geld stammt überwiegend aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH. Auf ähnliche Weise wurde auch die Sanierung des Burgturms am Steinsberg mitfinanziert. Bau- und Kunstdenkmale und mit ihnen "die reiche Geschichte des Landes" sollten "auch für die kommenden Generationen weiterhin erlebbar sein", ließ Staatssekretärin Katrin Schütz hierzu in einer Mitteilung wissen. Auch die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises – CDU-Mann Dr. Albrecht Schütte und Grünen-Mitglied Hermann Katzenstein – brachten ihre Freude in Stellungnahmen zum Ausdruck.

Ganz im Sinne von Pfarrer Prof. Dr. Markus Printz, der die Michaelskirche bislang regelmäßig für Gottesdienste nutzte. Allerdings wurden Sanierungsarbeiten an dem auf einen gotischen Chorturmbau zurückgehenden und in der heutigen Form 1685 errichteten Gotteshaus unumgänglich. Im Außenbereich haben sie bereits begonnen, doch auch innen sind sofortige Eingriffe nötig: "Im Chor wurde ein Netz gespannt, um Gottesdienstbesucher vor herunterfallendem Putz zu schützen", schildert der Pfarrer. All das kostet viel Geld: Die Kostenplanung habe sich bereits um rund 100.000 Euro auf rund 651.100 Euro erhöht, schildert Printz, von denen die Gemeinde selbst rund 89.000 Euro zahlen müsse. Im neuen Gemeindebrief geht der Pfarrer auf das Projekt ein.

Der nun bewilligte Zuschuss komme da wie gerufen, auch wenn sich das Projekt auf drei Schultern verteile. Die Besitzverhältnisse in dem Bergkirchlein sind verworren: "Uns gehört nur der Chorraum der Kirche. Eigentümer des Langhauses ist die Pflege Schönau, der Turm befindet sich in städtischem Besitz", schildert Printz. Verhältnisse, die wohl irgendwann zwischen 1705 und 1951 zustande gekommen seien. Während dieser fast 250 Jahre wurde die Michaelskirche nämlich von Katholiken und Protestanten gleichzeitig genutzt.

Im Rathaus hat man davon bis vor Kurzem kaum gewusst: "Der Kirchturm der weltlichen Gemeinde gehörte ursprünglich Hilsbach und ist im Zuge der Eingemeindung 1971 an die Stadt Sinsheim übergegangen", schildert Baudezernent Tobias Schutz. Im Rathaus sei dies aber niemandem mehr bekannt gewesen und erst zur Sprache gekommen, als das Kirchenbauamt im Zuge der Planungen bei der Stadt anfragte, wie sie mit "ihrem" Kirchturm verfahren wolle. Erst nach ausgiebiger Recherche wurden Dokumente aus den 1970er- und 1980er-Jahren gefunden, mit denen die Eigentumsverhältnisse geklärt werden konnten.

Seither begleitet das Landesdenkmalamt die Maßnahme, wobei Stadt und Kirche jeweils auf den gleichen Bauträger setzen. "Die Sanierung ist eine schöne Sache, aber für den Haushalt unerwartet", schränkt Schutz ein. Laut Architekt und Gutachter müsse die Stadtverwaltung mit Mehrausgaben von rund 400.000 Euro in den Jahreshaushalten 2021 und 2022 rechnen, was vor dem Hintergrund der Corona-Krise und sinkender Steuereinnahmen schmerze.

Pfarrer Printz genießt derweil die letzten Wochen, in denen die Michaelskirche für Gottesdienste genutzt werden kann. "Mitte Mai beginnt die Innensanierung. Die Kirche wird dann für etwa ein Jahr geschlossen sein." Die Konfirmation würde er gerne noch dort abhalten. Printz hofft noch auf den einen oder anderen Höhepunkt in dem danach wohl verwaisten Gotteshaus. Der vorerst letzte Gottesdienst wird dort im Mai gefeiert. Auf jeden Fall will Printz die Michaelskirche noch so lange nutzen, "bis es dann tatsächlich losgeht". Das ist auch ganz im Sinne von Ortsvorsteher Martin Gund: "Die Kirche hat Jahrhunderte auf dem Buckel. Schön, dass sie jetzt saniert wird."