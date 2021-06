Sinsheim. (jubu) Auf seinem Weg zum Immelhäuser Hof rutschte ein Lastwagenfahrer am Montagnachmittag in den Graben. Der polnische Fernfahrer fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Anhängergespann auf einem kleinen Wirtschaftsweg beim Trimm-Dich-Pfad und wollte an einer Kreuzung beim Schäfersbruchgraben Richtung Immelhäuser Hof fahren. Hierbei rutschte er mit den rechten Rädern seines Gespannes in das Bankett und blieb stecken.

Er wurde erst nach rund einer Stunde von zwei Bergefahrzeugen aus dem Graben gezogen und konnte anschließend seine Fahrt auf befestigtem Grund fortsetzen.