Von Tim Kegel

Sinsheim. Seine Leidenschaft als Journalist galt der Stadtentwicklung. Wie kein anderer hat er Sinsheims Werdegang der frühen 2000er-Jahre begleitet. Seine Glossen über das Tierleben in der Stadt haben den Kraichgau zum Schmunzeln gebracht. "mw" war und setzte eine journalistische Marke in der Region. Nun ist Martin Weis nach langer Krankheit, nur wenige Wochen vor seinem 74. Geburtstag, gestorben.

Ein Vielschreiber mit Argusaugen auf kleine und große Veränderungen im öffentlichen Raum war der gebürtige Österreicher, der im Jahr 1999 zur RNZ kam, mit dem Auftrag, Inhalte zu produzieren. Das neue Pressehaus in der Bahnhofstraße und der große Sitzungssaal im Rathaus wurden binnen kürzester Zeit seine Wohnzimmer. Unterstützt von einer großen Kontaktfreude, einer leisen, verbindlichen Art und anarchischem Humor.

Sein Handwerkszeug lernte der studierte Politikwissenschaftler und Publizist mit Magister in der Großstadt. Lange Zeit lebte und wirkte Weis als Redakteur sowie als Freiberufler in München, im Starnberger Raum und in Heilbronn, wo er sich ebenfalls als Redakteur mit Bau- und Verkehrsthemen, Kommunalpolitik und außerdem mit Motorsport beschäftigte. Für seinen Berufsstand setzte er sich beim südwestdeutschen Journalistenverband ein, zeitweise als Bezirksvorsitzender. Aufgewachsen ist Weis in Brackenheim.

Weis war einer, der das Leben liebte. Eine Pause vom Journalismus nahm er sich in den 1990er-Jahren und stieg kurzzeitig als Teilhaber einer Rock-Kneipe in Heidelberg ein. Seine Arbeit als Beobachter und Chronist übte Weis mit vollem Einsatz aus: Beim Stadion-Bau und der Entstehung der Badewelt war er näher dran als die meisten. Als er sich beim Sturz in eine Baugrube ein Bein brach, arbeitete Weis mit Gips und Schiene weiter – als glühender Anhänger des öffentlichen Nahverkehrs nahm er die Bahn, mit der er sich in Kommentaren gerne anlegte. Erst mit 69 legte er Block, Stift und Kamera endgültig zur Seite.

Der private Martin Weis war Tiernarr, der Begriff "die Katze" wurde zum geflügelten Wort der damaligen Redaktion. Deren Freund blieb Weis auch nach seinem Ausstieg, als er sich kurzzeitig mit seiner Lebensgefährtin in Portugal zur Ruhe setzte. Ein-, zweimal im Jahr tauchte er jedoch bis zuletzt auf einen Kaffee und eine Selbstgedrehte im Büro auf. Beigesetzt wird Martin Weis im Raum Starnberg, dort leben seine Tochter und Familie und sein Enkelsohn.