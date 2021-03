Von Christian Beck

Sinsheim. Bis der neue Kindergarten in der Adolf-Münzinger-Straße fertig ist, dauert es noch bis zum Spätjahr. Seit Dienstagnachmittag hat er aber schon einmal einen neuen Namen: "Südstadtpiraten" heißt die Einrichtung, in der künftig 72 Kindergartenkinder sowie 20 Mädchen und Jungen in zwei Krippengruppen betreut werden.

Der Rohbau ist so weit fertig, momentan wird das Belüftungssystem eingebaut, dann folgt der Estrich, erklärt Baudezernent Tobias Schutz. Dass bereits jetzt der neue Name offiziell bekannt gegeben wird, liegt an einem etwas kuriosen Umstand: "Bald kommt der neue Kinderstadtplan raus", erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. "Da steht der Name schon drin."

Doch warum Südstadtpiraten? Die Eltern der Kinder, die dort betreut werden, kommen aus vielen verschiedenen Ländern. "Als Piraten erobern wir die Welt der Sprachen und der Kulturen", erklärt Kindergartenleiterin Carina Mack-Duhanaj. Ausgewählt wurde der Name im Rahmen einer Abstimmung, bei der sich auch die Eltern und Kinder beteiligten. Das Rennen war laut der Leiterin knapp: Mit einer Stimme weniger landete der Vorschlag "Südstadtzwerge" auf dem 2. Platz.

Der neue Kindergarten ist das erste Passivhaus der Stadt. Sein Energiebedarf ist sehr gering, es ist somit besonders umweltfreundlich. Die Nebenkosten werden deshalb sehr überschaubar sein, die Baukosten sind dafür höher. Dies liegt beispielsweise daran, dass jeder Raum an eine Lüftungsanlage angeschlossen ist. Doch das hat laut Schutz auch in Corona-Zeiten seine Vorteile. Sowohl der Baudezernent als auch seine Kollegen haben sich bei dem Projekt ausgiebig eingebracht, die Stadtverwaltung hat die komplette Planung übernommen. Von den Baukosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro hat die Dietmar Hopp-Stiftung zwei Millionen Euro übernommen.

Bislang werden die Mädchen und Jungs nur wenige Meter entfernt im alten Kindergarten Süd betreut. Er wurde aus Holz gebaut. Die Spanplatten dünsten laut Schutz Essig-Gerüche aus, was nicht gesundheitsschädlich sei, aber als störend empfunden werde. Zudem konnte das Gebäude nicht erweitert werden. Künftig wird die Lebenshilfe das Bauwerk nutzen, wahrscheinlich, um Material unterzustellen. Ihr gehörte ursprünglich das Grundstück, auf dem nun der neue Kindergarten entsteht. Hier gab es laut Albrecht einen Ringtausch, der unter anderem auch das Grundstück in der Straße "Am Ilvesbach" beinhaltet, auf dem die Lebenshilfe momentan ein Wohnheim baut. Der Vorteil dieser Lösung: "Wir haben keinen Druck und können in aller Ruhe umziehen, wenn alles fertig ist", erklärt Albrecht. Und eine teure sowie unattraktive Zwischenlösung in Form von Containern sei so auch nicht notwendig.

"Wir sind schon ganz aufgeregt", sagt die Kindergartenleiterin zum neuen Gebäude. Sie und ihre Kolleginnen seien von Anfang an in die Planungen des Neubaus miteinbezogen worden, beispielsweise bei der pädagogischen Küche, die auf die Größe der Kinder abgestimmt ist. Oder bei der Tatsache, dass für die Krippenkinder die Schlafräume direkt neben den Gruppenräumen liegen. Weil das Krippenangebot neu hinzukommt, steigt die Zahl der Erzieherinnen und studierten Kindheitspädagoginnen voraussichtlich von 13 auf 20. Künftig wird auch eine Ganztagesbetreuung angeboten.

Und was denken die Mädchen und Jungs über den neuen Kindergarten? Ein Kind, das im Herbst in die 1. Klasse kommt, habe beim Blick auf die neuen Spielgeräte gesagt: "Ich gehe nicht in die Schule", berichtet Mack-Duhanaj.