Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Derb geht auch mit Feinsinn. Diese Mischung beherrscht Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp aus der Weltstadt Bad Salzuflen seit Jahrzehnten meisterlich. Jahrgang 1948, ist der Mann eine Legende in der Unterhaltung. Und, was viele nicht wissen: Er hegt eine ausgeprägte Leidenschaft für Zauberei. In der fast ausverkauften Dr.-Sieber-Halle zauberte er dem Publikum dauerhaft Lachfalten ins Gesicht, sorgte für zeitweise Schnappatmung, hier und da kullerten Lachtränen. Nicht mit Dohrenkamps Zaubertricks, sondern mit dem beneidenswerten komödiantischen Talent des Jürgen von der Lippe.

Der bekannteste Hawaiihemd-Träger Deutschlands stand kaum auf der Bühne, brandete Beifall auf. Von da an startete er ein Feuerwerk an Gags mit einem unerschöpflichen Potenzial verbaler Deftigkeiten und zeigte wie das kein anderer kann, dass sich feinsinniger Humor und vergnügliche Albernheiten nicht ausschließen müssen.

Locker plaudernd erläutert das Comedy-Urgestein einige Worte aus der Jugendsprache und lässt das Publikum eifrig mitraten: "Gammelfleischparty" – eine Ü 30-Fete; "Beamtenwindhund" – eine Schildkröte; "Biotonne" – die dicke Vegetarierin. Auch ältere Semester bekommen im aktuellen Programm "Voll fett" ihr Fett ab: Auf einer Leinwand jongliert eine ältere Dame gekonnt ihr Gebiss im Mund; bei zwei betagten Nackten wirkt weder Hin-, noch Weggucken adäquat. In Geschichten wird alles eingebettet, denn wohl kaum einer kann so spontan und reichhaltig auf der Bühne erzählen wie von der Lippe, der auch mit seiner Meinung zur "politischen Korrektheit" nicht hinterm Berg hält.

Kräftige Witze und frivole Zoten werden wie an die Perlenkette gereiht: "Ich könnte eine 30 Jahre jüngere Freundin haben. Das könnte so ein junger Mensch gar nicht", beschreibt er Vorteile des Alters. Ob sein T-Shirt-Aufdruck "70 und immer noch spitz", die schlechte Qualität der Spermien 20-Jähriger oder besondere Grabinschriften – wenn der mehrfache Grimme-Preisträger über Alt und Jung erzählt oder vom spannungsreichen Verhältnis zwischen Mann und Frau, es gibt immer was zu lachen: "Thermomix? Brauche ich nicht, ich kann kochen." Überhaupt, in den beschriebenen Beziehungsleben scheinen sich Zuschauer wiederzuerkennen. "Sind sie schon mal beim Sex eingeschlafen?" Oder: "Wie oft furzt ein Mensch am Tag?", will von der Lippe wissen. "Merken sie sich, dass Frauen deflatieren, leiser, aber im Duft heftiger." Auch im schwierigen Fahrwasser zeigt sich eine weitere Begabung der Fernsehlegende, wenn er mit dem Publikum und seiner Mimik und Gestik spielt und die Pointen scheinbar beiläufig setzt. Spontan oder mit dem richtigen Timing.

Bejubelt werden seine Parodien auf Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer oder Peter Maffay. Und beim "Rudelsingen" darf Freddy Quinns "Heimweh" nicht fehlen, zu dem das Publikum in Sinsheim textsicher den Chor mimt.

Großartig, wenn er die Gäste fragt, wie sie Leute beim Fotografieren zum Lächeln bringen würden: Die Antworten "Ameisenscheiße" oder "Cheese" kontert er mit einer in der Tat nicht wirklich druckfähigen Variante, die mit japanischen Touristen in Zusammenhang steht. Langandauernde Lachanfälle hallen im Saal. Es geht weiter mit "Goofy und der männliche Orgasmus". Von der Lippe warnt: "Bilder im Kopf, die sie und ihre Frau nicht mit nach Hause nehmen möchten, aber wohl nicht mehr loswerden."

Auch Kunstfigur "Rocker Kalle" ist mit dabei, ein "Mega-Proll und Heavy Metal-Fan", der von Flugerfahrungen und seinem "Spezialsmutzi" erzählt.

Hier und da gibt es eingespielte Tierfilmchen, Szenen und Bilder aus seiner Kindheit, die vom Ex-Moderator der Kultsendung "Geld oder Liebe" mit Anekdoten bereichert werden, dass man glauben könnte, sie sind wahr.

"Du bist die Muse, ich der Pampel", klingt es ganz leise im Liebeslied. Überhaupt die Musik nimmt im zweiten Teil einen großen Platz ein. Da darf der Gassenhauer "Guten Morgen, liebe Sorgen" nicht fehlen. Die Einblicke in eine geplante Doktorarbeit: "Populäre Trinksprüche und Lieder im Wandel der Zeit" zeigt die Wortgewandtheit und Vielseitigkeit des Künstlers. Ein ganz Großer der deutschen Fernseh- und Bühnenunterhaltung verabschiedete sich mit drei Zugaben. Dafür gab es noch einmal tosenden Beifall und schallendes Gelächter.