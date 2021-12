Sinsheim. (cba/tk) Beschäftigten ihn komplizierte Herausforderungen, ging er in den Wald. Mit einer Lösung kam er zurück. So sagte es Jürgen Ebert einmal über sich selbst. Seine Begeisterung für die Natur und sein Wissen darüber – sie waren riesig; geschätzt vom Fachmann bis zum Schulkind. So wird Jürgen Ebert in Erinnerung bleiben. Am 2. Dezember ist er im Alter von nur 62 Jahren gestorben.

Bei Vogelwanderungen erklärte er mit Hingabe, was in den Bäumen singt und am Himmel fliegt und gleitet. Seit 1987 war Ebert Vorsitzender des Bunds für Vogelschutz Kraichgau, zuvor, seit 1978, Vorstand der Ortsgruppe Sinsheim des Deutschen Bunds für Vogelschutz.

Doch der hoch gewachsene Mann, den viele hauptsächlich von Naturbelangen in Fleecejoppe, Lodenhut und Jeans kannten, war Bauprofi, kannte Gebietserschließungen und Planverfahren ebenfalls aus dem Effeff: Als Bauchtechniker im Hauptberuf, brachte der Sohn des Sinsheimer Architekten Otto Ebert seine Fachkompetenz und sein Naturwissen auf vielen Ebenen zusammen. Zunächst Bauzeichner, bildete Ebert sich auf dem zweiten Bildungsweg weiter und übernahm bereits 1995 die Geschäftsleitung der Baugesellschaft Hauck, damals noch mit Firmensitz in Neckarbischofsheim, und trat die Nachfolge seines Schwiegervaters Roland Hauck an. Den Neubau des Unternehmens in Waibstadt, das heute 100 Mitarbeiter beschäftigt, hat Ebert entscheidend geprägt und den Firmenbau umweltverträglich umgesetzt und 2008 eingeweiht. Seit Mai 2003 war Ebert Obermeister der Bau-Innung Sinsheim sowie von 2006 bis 2007 Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft.

Naturschutz hieß für Ebert wohl auch deshalb, etwas zurückzugeben: Viel Energie steckte er in ein ökologisches Gleichgewicht und schreckte nicht davor zurück, unbequem darauf hinzudeuten, wenn dieses bedroht war. Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 war er Vorsitzender der Reichartshäuser "Dr. Hasel Naturlandstiftung". Die Biotope rund um den Ort sind unter der Regie des Fachmanns entstanden. Ebert galt als Ideengeber und Motivator der Stiftung im Sinne des verstorbenen Unternehmers Heinz Hasel, ebenfalls Naturschützer. Darüber hinaus war Ebert von 1987 bis 1997 Naturschutz-Beauftragter des südlichen Rhein-Neckar-Kreises. Lange bevor das Thema an Brisanz gewann, setzte er sich gegen das Artensterben zur Wehr und wurde vor zwei Jahren vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnet. Auch das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz würdigte Eberts Wirken.

Die Berge, die Singvögel und die Jagd zogen Ebert immer wieder nach Österreich, dort fand er auf einer Alm Ruhe. Der passionierte Jäger stand mehrere Jahre dem Hegering VI Steinsberg der Heidelberger Jägervereinigung vor und war in der Jungjäger-Ausbildung aktiv.

Seine Frau Jutta heiratete er im Mai 1993, seine beiden Kinder Marc und Maleika haben im Oktober des Jahres die Geschäftsleitung der Baugesellschaft Hauck übernommen. Auch seine 90-jährige Mutter und sein drei Jahre älterer Bruder Dieter trauern um ihn.

Fünf Jahre lang kämpfte Ebert mit Entschlossenheit und positiver Einstellung gegen eine heimtückische Krankheit. Bestattet wird er auf dem Naturfriedhof "Ruhehain unter den Eichen" in Reichartshausen in engstem Kreise.