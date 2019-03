Sinsheim. (pm) Ende 2018 hat Jannik Hübner beim Flugsportring Kraichgau e.V. seine Ausbildung zum Segelflugzeugpiloten abgeschlossen. Doch das nächste Ziel am Horizont ist bereits fest im Blick: die Umrundung der Welt als jüngster Pilot.

Carlo Schmid, der die Welt im Jahr 2012 als damals jüngster Mensch in nur 80 Tagen mit einem einmotorigen Flugzeug umrundete, wurde zwischenzeitlich von einem anderen 18-jährigen Piloten abgelöst. Konkurrenz ist in Pilotenkreisen jedoch nicht die Regel und so unterstützt Carlo den Sinsheimer bereits in der Planung der anstehenden Großaufgabe. In rund 70 Tagen möchte Jannik es schaffen: einmal um die Welt in einem einmotorigen Flugzeug.

Seine fliegerischen Grundlagen erwarb er beim Flugsportring Kraichgau, im traditionellen Segelflug, ganz ohne Motor. Nun erweitert Hübner noch seinen Flugschein an einer Flugschule um die Berechtigung für Motorflugzeuge, und plant die anstehenden Aufgaben im Detail. "Welcher Flugzeugtyp eignet sich? Spritmenge? Route?" Die Landung nach der Weltumsegelung sei im Sinsheimer Wiesental geplant, Jannicks Ausgangspunkt zu großen Abenteuern.

Der 18-Jährige sagt, er sei "der umweltfreundlichen Form der Fliegerei" verbunden, es sei für ihn vorstellbar, den Rekordflug in einem Fluggerät mit elektrischen Antrieb zu meistern - "analog zu den Segelflugzeugen mit der Kraft der Sonne". Die Expedition im Heimattagejahr 2020 bedürfe einiger Überlegung und finanzieller Unterstützung.

Auf seine Fliegerkollegen im Verein kann sich Jannik Hübner verlassen: Zur Zeit wirbt der Flugsportring um Unterstützer des Projekts aus Sinsheim und dem Kraichgau. Basierend auf dem "Crowdfunding"-Ansatz, können finanzielle Mittel an die "Reiner Meutsch Stiftung - Fly&Help" gespendet werden.

Info: Interessierte werden auf Hübners Homepage http://rtw2020.de über Neuigkeiten und Kontaktmöglichkeiten informiert.