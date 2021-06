Von Tim Kegel

Sinsheim. Hier ein Schatten. Dort ein Umriss. Ein flüchtiger Anblick vom fahrenden Auto aus. Pfotenabdrücke im Schlamm. Verdächtige Tierkadaver. Rund um Sinsheim häufen sich Berichte, die darauf schließen lassen, dass der Wolf auch im Kraichgau seine Bahnen zieht. Doch so heimlich, wie das Tier selbst, wirkt auch der Umgang damit.

Bei Birgit H., einer Dührener Spaziergängerin, war es ein Augenpaar im Lichtkegel der Taschenlampe. Ihren Namen will sie nicht nennen, weil sie sich sorgt, dass man ihr die Geschichte nicht abnimmt "und man sagt: Die hat sie nicht mehr alle." Die Schilderung klingt in der Tat verwegen: Es war im Herbst 2019 – die Tage schon kurz – als die Augen unterhalb des Gewanns Sandacker, circa 500 Meter vom Ortsrand entfernt, aufgetaucht seien. Als H. umkehrte, seien ihr die Augen in großem Abstand "gefolgt" und Richtung Ort gezogen. Der Schein der ersten Straßenlaternen habe schließlich die Reflektion geschluckt. B. ist sich sicher, dass das Tier "kein Hund war". Ein solcher wäre wohl nicht stoisch und "auf Abstand" hinter ihr hergezogen. Eine Katze? Ein Füchslein bloß? Hierfür seien die Augenpaare "zu weit vom Boden entfernt" gewesen.

Noch im selben Winter, kein Vierteljahr nach der Vermutung in Dühren, nämlich am 25. Dezember 2019, tappte der erste, später offiziell bestätigte Wolf dann in Steinsfurt in die Fotofalle eines Jägers – und wurde danach nie wieder bestätigt. Seither gab es laut Umweltministerium 95 offiziell bestätigte Wolfssichtungen in ganz Baden-Württemberg; sogenannte "eindeutige Nachweise" der Stufe "C1" anhand "harter Fakten", wie es heißt, zu denen "Lebendfang, Totfund, genetischer Nachweis, Foto, Video oder Telemetrieortung" bereits registrierter Tiere zählten. Rund 29 solcher Hinweise gab es im Jahr 2021, mehrheitlich aus dem Schwarzwald und dem Odenwald. Die Tiere, so heißt es beim Ministerium, kommen ursprünglich aus Niedersachsen, dem Alpenraum und sogar Norditalien.

Zum Vergleich: Das eher anekdotische Dührener Ereignis wäre die unterste "C3"-Kategorie, zu der auch die Schilderung von Georg D. gehört, einem Jäger, dessen richtiger Name der Redaktion bekannt ist.

"Ich habe etwas gesehen. Das war ein Wolf." So schilderte es D., in den Tagen um Weihnachten 2020. Unerkannt will er bleiben, weil man sich aus Schilderungen wie seiner "gern mal einen Jux macht". Trotzdem beschreibt er die Geschehnisse an jenem frühen Morgen bis in die Details.

Es war am Waldrand, in den Weiten zwischen Dühren, Eschelbach, Hoffenheim und Balzfeld. Im Dunkel habe er zuerst ein Wildtier ziehen hören, dann "im Licht vom Vollmond Umrisse gesehen". Durchs lichtstarke Fernglas glaubte er zunächst "einen Hund, einen Schäferhund" zu erkennen. Was von der Statur her hätte passen können, erweckte dann doch Zweifel. Dieses Tier sei "zerzaust" gewesen, hochbeinig, mit einem "buschigen Schwanz" und einem Fell, das offenbar – anders als wohl beim Schäferhund mit dessen braun-schwarzem Haar – mehr Licht reflektierte. "Silbergrau" – so beschreibt er das Wesen, bevor es flink aus dem Sehfeld verschwand.

Spuren habe man nicht gefunden. Doch in Jagd- und Landwirtschaftskreisen kursieren in Abständen Fotos, wie die im April aus einem Waldgebiet in einem Sinsheimer Stadtteil. Im noch kahlen Baumbestand liegen Reste eines Rehkadavers, Kopf, Teile des Rumpfs und der Rippen. Beim näheren Blick drängt sich der Eindruck auf, dass das Wesen, welches das Reh so zugerichtet hat, wohl kein Mensch und eher auch kein Hund war.

Auffällig ist, dass neben Läufen nicht nur nahezu alle weiteren essbaren Teile fehlen, sondern auch Innereien und Darm. Einige der Rippenknochen wirken stumpf durchtrennt, wie von einem Gebiss zerdrückt. Die Überreste des Tiers liegen grotesk verdreht, als wäre an ihnen gezerrt und gerissen worden. Nichts davon deutet auf Messerschnitte eines Menschen hin. Ein Haushund hätte, um ein ähnliches Bild zu hinterlassen, mehrfach an den Ort zurückkehren oder für lange Zeit dort große Fleischmengen fressen müssen. Ein liegen gelassener Hunde-Riss oder ein auf andere Weise verendetes Tier, an dessen Aas sich andere, kleinere Wildtiere wie Fuchs und Dachs zu schaffen machten, kann zumindest angezweifelt werden: Hätten sie den Kadaver bearbeitetet, würde dieser wahrscheinlich in einem anderen – vollständigeren – Zustand sein.

Das Thema sei "voller Emotionen", sagt das Mitglied einer überregionalen Umweltorganisation und will – "aus diesem Grund" – ebenfalls unerkannt bleiben. Zwar würden Nutztierhalter in Wolfsgebieten staatlich unterstützt, etwa bei der Beschaffung von Einzäunungen und Schutzhunden sowie deren Ausbildung. Wie gut dies im Einzelfall funktioniere, sei mangels Erfahrungswerten unklar. Bestätigte Wölfe brächten daher "viel Arbeit, Unsicherheit und eine Umstellung" eingespielter Arbeitsabläufe bei Jägern, Land- und Tierwirten mit sich, etwa bei Beweidungsprojekten mit wandernden Schafen und Ziegen.

Hinzu komme, dass Fürsprecher des Wolfs oft aus Milieus mit kaum Erfahrungswissen über gewachsene Strukturen auf dem Land entstammten; andererseits werde die deutsche Wolfsdiskussion in Ländern mit gewachsenen Wolfspopulationen "fast schon belächelt". Dies sei das Spannungsfeld. "Wir haben schon lange nicht mit dem Wolf gelebt", heißt es abschließend; "als reiche Nation" müsse man es sich "doch leisten können, mit dem Wolf zu leben".

Am Sinsheimer Riss folgte schließlich das übliche Prozedere: Restliche Stücke wurden mit Haken vor dem Wegziehen geschützt. Daneben wurde eine Wildkamera installiert. Proben wurden untersucht, "einen genetischen Nachweis hat es nicht gegeben", meldet das Jagdrevier zurück. Schließlich habe die Wildkamera dann einen Fuchs aufgenommen. "Davon gehen wir jetzt zunächst aus", heißt es. Und weiter: "Jetzt vom Wolf zu sprechen, wäre Fake News."

Doch ist es vorstellbar, dass ein Fuchs es schafft, ein Reh niederzureißen? Der Jäger erklärt es sich mit den Ruhephasen von Rehen während des Wiederkäuens oder bei der Nachtruhe. "Mit einem beherzten Sprung könnte ein Fuchs dies schon schaffen." In Jagdforen kursieren Videos, die solche Angriffe zeigen.

Er sei "gespalten", was den Vormarsch des Wolfs betreffe, sagt der Jäger. Überregionale Beispiele zeigten, dass der Wolf zwar kurzfristig für mehr Ruhe im Wald sorgen könne, weil dann mehr Menschen betreffende Gegenden meiden würden. Andererseits stünden solche Gebiete schnell im Fokus von Behörden und Verbänden, aber auch von "Naturromantikern mit Teleobjektiven". Mit ein, zwei Tieren jedoch, würde er "sicherlich klarkommen".

Nicht an einen Wolfs-Vormarsch, "zumindest nicht im Kerngebiet des Kraichgaus", glaubt man beim Sinsheimer Naturschutzbund (Nabu). Dies hänge mit dem von Straßen und Siedlungen "relativ zerschnittenen Gebiet" zusammen. Der sogenannte "Große Wald" sei im Vergleich mit den Wäldern zwischen Brunnenregion und Odenwald eigentlich recht klein. Dort hält es Anja Hoffmann aus dem Nabu-Vorstand für eher plausibel, dass sich Wölfe dauerhaft einstellen könnten, in Sinsheim "allenfalls sehr sporadisch auf dem Durchzug". Hierfür spreche auch, dass von Nutztier-Rissen nichts bekannt sei. Hingegen kämen Wildtiere oft durch Hunde zu Tode, sagt Hoffmann: "Hetzlaute hört man, wenn man draußen ist, immer öfter."