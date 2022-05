Sinsheim. (bju) Wie eine vielfältige Erinnerungskultur in der Stadt etabliert werden soll, so die Worte von Stadtmuseumsleiterin Dinah Rottschäfer, haben sie und Stadtarchivar Dr. Markus Neumeier dem Kernstadtausschuss in seiner jüngsten Sitzung in Form von Vorschlägen, Ideen und Anregungen präsentiert.

Neben bereits vorhandenen "Erinnerungsorten" wie dem Synagogenplatz in Steinsfurt oder der Gedenktafel für die im Nationalsozialismus ermordete Familie Birkenfelder in Hoffenheim, plane man Informationstafeln an relevanten Standorten mit historischer Bedeutung, erklärte Neumeier. "Was hat Sinsheim in seiner langen Geschichte ausgemacht? Wo sind Spuren zu finden?" Mit diesen Fragen habe man sich auf die Suche gemacht. "Mit Unterstützung des Vereins ,Freunde Sinsheimer Geschichte‘ soll auf Tafeln mit alten Bildern und entsprechendem Text der Standort historisch erläutert werden." Man strebe dabei einheitliche Schilder an, die ähnlich wie jene vor der Dr.-Sieber-Halle konzipiert sein könnten. Glücklicherweise könne man auf einen großen Bilderfundus zurückgreifen. "Kurz und kompakt, mit nicht zu vielen Informationen", ergänzte Stadtrat Jens Töniges, der auch Vorsitzender der "Freunde Sinsheimer Geschichte" ist.

Auch wenn Neumeier von einem "ersten Planungsstand von 15 ausgewählten Standorten" sprach, bei denen es sich unter anderem um das Alte Rathaus, die Zwingermühle, das Fachwerk-Ensemble Gerberhäuschen, das Alte Spital, das Geburtshaus von Franz Sigel und das Amtsgefängnis handelte, gab es aus dem Gremium spontan weitere Vorschläge. So vermisste Annerose Hassert mit der katholischen Kirche einen "Blick in die Neuzeit" und Alex Riederer brachte die jüdische Vergangenheit mit ins Spiel. "Nichts ist in Stein gemeißelt", entgegnete Neumeier, er sei für eine breite Themenfülle offen.

Rottschäfer informierte über das mögliche Aussehen des "Alu-Dibond-Drucks", DIN A3 quer, das leicht zu säubern sei und eine Kombination aus Text und Bild enthalten sollte. Aktuell sei kein QR-Code für Übersetzungen geplant, so die Antwort auf die Frage von Riederer. Jens Schellenberger wies auf Übersetzung-Apps hin, die Interessierte nutzen könnten.

Auch Zeitzeugengespräche sollen im Rahmen der Erinnerungskultur unter dem Motto "Erzähl’ mir von früher" einer breiten Öffentlichkeit in einer Art Audio-Video-Bibliothek zugänglich gemacht werden, sagte Neumeier, der sich zum Beispiel über Kontakte mit Heimatvertriebenen oder ehemaligen jüdischen Mitbürgern freuen würde.

Wie so ein digitales "Dokument" aussehen könnte, zeigte er mit Ausschnitten von einem von ihm geführten Online-Interview mit der am 8. Juli 1933 in Sinsheim geborenen Jüdin Ruth Steinfeld, geborene Krell. Ihr Vater habe mehrere Fachgeschäfte in Sinsheim und in Ladenburg besessen. Als Fünfjährige erlebte sie die Reichspogromnacht, in der ihr Vater und ihr Großvater nach Dachau gebracht wurden. Nach deren Rückkehr zog die Familie nach Ladenburg und wurde dann im Oktober 1940 nach Gurs deportiert. Mithilfe einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz jüdischer Kinder einsetzte, konnte Ruth sich im Februar 1941 mit ihrer Schwester Lea retten. Ihre Eltern wurden im September 1942 nach Auschwitz transportiert und ermordet. 1946 wurden Ruth und Lea in die USA gebracht, dort wuchsen sie bei Verwandten auf. In Houston fanden sie dann ihre Heimat, gründeten Familien und riefen 1996 ein Gedenkmuseum für Opfer der Shoah ins Leben.

2018 habe Steinfeld zuletzt Ladenburg besucht und würde sich über eine Einladung nach Sinsheim freuen, verriet Neumeier. "Sie würde gerne vor jungen Menschen und in Schulen sprechen."

Für sie und ihre Familie gibt es in Ladenburg bereits Stolpersteine. Diese Art des Gedenkens würde Riederer auch in Sinsheim begrüßen. "Die Stolpersteine bewegen viele Menschen, wie ich auch vor Kurzem in Ittlingen erfahren konnte. Wir sind es den Opfern schuldig, sie namentlich zu benennen." Dass man sich in Sinsheim trotz Bestrebungen von außen zu einer anderen Erinnerungskultur entschieden hat, sei bekannt und im Gremium beschlossen worden, entgegnete Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Er müsse sich aber den damaligen Beschluss nochmals in Erinnerung rufen.

Aus dem Gremium wurde zudem vorgeschlagen, Straßen, die nach bekannten Sinsheimern benannt wurden, zu erklären. Denn nicht jeder könne etwas mit der "Franz-Sigel-Straße" anfangen. Michael Czink äußerte sich positiv zu dem vorgestellten Konzept der Erinnerungskultur, das seiner Meinung nach aber auch digital abrufbar sein sollte.