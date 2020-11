Die ehemalige „Parsa“-Halle in der Breiten Seite bietet viel Platz und ist über die Autobahn und Bundesstraße auch für jene gut erreichbar, die nicht aus Sinsheim kommen. In zwei bis vier Wochen könnte dort das Testzentrum in Betrieb gehen. Foto: Tim Kegel

Von Christian Beck

Sinsheim. Voraussichtlich in den nächsten Wochen entsteht in der ehemaligen Halle der Firma "Parsa" in der Breiten Seite ein Corona-Testzentrum, in dem auch geimpft werden soll. Bislang wird in Containern an der GRN-Klinik getestet. Diese Lösung gilt aus mehreren Gründen als nicht ideal. Unter anderem braucht die GRN die Testkapazitäten für den Eigenbedarf.

Im ehemaligen "Parsa"-Gebäude gibt es reichlich Platz, sowohl im Gebäude als auch davor. Der Rhein-Neckar-Kreis hat es angemietet, da dort zuvor zahlreiche Flüchtlinge untergebracht waren. Und die Halle ist auch für Personen, die nicht aus Sinsheim kommen, gut über die nahegelegene Autobahn und die Bundesstraße erreichbar. Diese Punkte dürften bei der Standortwahl eine Rolle gespielt haben. Auf Nachfrage gibt Landkreis-Pressesprecherin Silke Hartmann wenig Auskunft. Sie bestätigt lediglich, dass das Testzentrum eingerichtet wird und "wir dabei auch eine Nutzung als Impfzentrum im Blick haben".

Wann die Einrichtung in Betrieb geht, gibt der Kreis bislang nicht bekannt. Der Rhein-Neckar-Zeitung wurde aus gut informierten Kreisen zugetragen, dass dies in den kommenden zwei bis vier Wochen der Fall sein könnte. Und auch die ersten Impfungen soll es offenbar noch in diesem Jahr geben. Wer das Personal stellt, ist unklar. Vom Krankenhaus wird es aber nicht kommen, erklärt dessen Ärztlicher Direktor und Chefarzt Dr. Johannes Berentelg auf Nachfrage. Man habe gerne die Test-Stelle an der Klinik betrieben, sei nun aber "froh, die Mehrbelastung abgeben zu können", erklärte Berentelg. Es sei wichtig, dass das Personal nun für andere Aufgaben eingesetzt werden kann.

Zu weiteren Hintergründen des neuen Testzentrums berichtet Klinikleiter Thorsten Großstück: "Wir haben schon vor einigen Wochen die Hand im Krisenstab gehoben." Denn angesichts der steigenden Infektionszahlen seien die Test-Stelle und die damit betrauten Mitarbeiter am Krankenhaus an ihre Grenzen gekommen. Teilweise kamen 100 Personen pro Tag, Ärzte und Pfleger sprachen von großen Anstrengungen, die zu bewältigen waren.

Ein weiterer Punkt: Jene, die zum Testen kamen, mussten im Freien warten; die Schlange reichte auch bei Regen und kühlen Temperaturen teilweise bis auf die Straße. Laut Großstück wurde kurz über eine Drive-in-Lösung nachgedacht. Doch die Idee sei schnell verworfen worden, da das ziemlich sicher in einem Verkehrschaos geendet hätte.

Außerdem sollen am Krankenhaus künftig vor allem Ärzte und Pfleger sowie Patienten getestet werden. Zwei Tage vor einem geplanten Eingriff, beispielsweise einer Hüft-Operation, sollen Patienten ins Krankenhaus kommen, um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Im Schnitt 40 stationäre Aufnahmen gebe es täglich an der Klinik, berichtet Großstück, hinzu kommen Personen, die ambulant operiert werden und Mitarbeiter. "Der Eigenbedarf steht im Vordergrund", sagt der Klinikleiter.