Von Christian Beck

Sinsheim. Einen Wahlschein, den es so in Sinsheim noch nie gab, so viele Anträge auf Briefwahl wie noch nie und vereinzelte Wähler, die fälschlicherweise davon ausgehen, dass im Wahllokal die "3G"-Regel gilt. Vor der Bundestagswahl berichtete Hauptamtsleiter Marco Fulgner über Vorbereitungen und Besonderheiten.

> Briefwahl: Mehr als 9000 Anträge auf Briefwahlunterlagen sind bislang bei der Stadtverwaltung eingegangen. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren waren es rund 5000, berichtet Fulgner. 25.445 Wahlberechtigte gibt es in Sinsheim. Geht man von der üblichen Wahlbeteiligung von rund 70 Prozent aus, könnte beinahe jede zweite Stimme per Briefwahl abgegeben werden. Laut Fulgner liegt es an Corona, doch Urlaub und Bequemlichkeit dürften auch eine Rolle spielen.

24 Parteien und neun Personen stellen sich am Sonntag zur Bundestagswahl Hauptamtsleiter Marco Fulgner kümmert sich darum, dass alles reibungslos läuft. Foto: Christian Beck

Da so viele Wähler Briefwahlunterlagen beantragt haben, war die Verwaltung schwer gefordert. Zwei Helfer mehr wurden eingeteilt, doch trotzdem dauerte es laut Fulgner fünf bis sieben Tage, bis die Unterlagen fertig waren, hinzu kam dann noch die Zeit, bis die Post alle Kuverts zugestellt hatte. Einige Sinsheimer hatten in der Zwischenzeit schon nach den Briefwahlunterlagen gefragt, bei manchen war es eilig, da der Urlaub vor der Türe stand. Eine Rathaus-Mitarbeiterin sei im Wesentlichen damit beschäftigt gewesen, Anrufer zu beruhigen. Doch mittlerweile sind laut Fulgner so gut wie alle Unterlagen angekommen. Und im Notfall könne jemand einfach einen weiteren Wahlschein im Bürgerbüro abholen – jener, der auf dem Postweg dann noch nicht angekommen ist, könne für ungültig erklärt werden.

Von jenen, die in Sinsheim Briefwahlunterlagen beantragt haben, leben übrigens etwas mehr als 40 momentan im Ausland, beispielsweise in China, der Schweiz, Dänemark oder den USA.

> Corona und der Schutz davor spielt weiterhin eine Rolle bei der Wahl. Im Gegensatz zur Landtagswahl im März gehe es aber etwas weniger streng zu. Damals gab es pro Wahllokal nur eine Wahlkabine, was zu Wartezeiten führte. Jetzt sind laut Fulgner auch zwei Wahlkabinen möglich. Es wird geraten, dass jeder einen eigenen Stift mitbringt. Im Wahllokal herrscht Maskenpflicht. Nur wer ein Attest vorzeigen kann, muss keine tragen. Wer wählen geht, muss aber nicht geimpft, getestet oder genesen sein, betont Fulgner. Vereinzelt gebe es Sinsheimer, die glauben, dass dies verlangt wird. Einer habe seinen Wahlschein im Bürgerbüro abgegeben, weil er sich nicht impfen lassen will und dachte, er dürfte so nicht wählen. "Und manche fordern eine Wahlurne im Freien", weil dort die Ansteckungsgefahr geringer sei, erzählt Fulgner. Doch das werde es nicht geben.

> Wahlplakate bewegen zumindest manche Sinsheimer. Werner Haberzettl meldete sich bei der RNZ, weil er sich an einem Plakat der "Partei" stört. "Nazis töten" steht darauf – für Haberzettl "ein Aufruf zur Gewalt". Darauf angesprochen, erklärte Theo Pausch, Vorsitzender des "Partei"-Ortsverbands Sinsheim: "Das Plakat sagt den Fakt aus, dass Nazis töten", es stelle keinerlei Aufforderung dar.

Wahlplakate bewegt hat das Ordnungsamt: Drei Exemplare der NPD seien in einem verkehrsgefährdenden Bereich aufgehängt worden. Nachdem die Partei angeschrieben wurde und nicht reagiert habe, wurden die Plakate abmontiert und stehen nun im Keller des Rathauses. Holt sie nach der Wahl niemand ab, werden sie vernichtet.

Am Abend vor der Wahl wird Fulgner außerdem darauf achten, dass kein Plakat zu nahe an einem Wahllokal hängt, sodass Wähler auf dem Weg zur Stimmabgabe im letzten Moment noch beeinflusst werden könnten. Rein rechtlich gehe es bei den Bannmeile um eine Distanz von 20 bis 40 Meter. Traditionell hänge er beispielsweise Plakate ab, die vor dem Kino hängen, berichtet Fulgner.

> Einen repräsentativen Wahlbezirk gibt es erstmals: Hier sind die Wahlscheine zusätzlich unterteilt nach Frau oder Mann sowie verschiedenen Altersgruppen. Dies ist in kleiner Schrift am oberen linken Rand des Zettels vermerkt. Fulgner geht davon aus, dass manche Wähler am Sonntag danach fragen werden. Betroffen ist der Wahlbezirk Sinsheim 6, er umfasst jenen Bereich der Kernstadt, der in Richtung Weiler liegt. Den Bezirk habe das Statistische Landesamt ausgesucht, das am Dienstag nach der Wahl, die Wahlscheine per Kurier abholen lässt und die Daten für statistische Zwecke verwendet. Repräsentativ werden diese Daten aber eher nicht sein, erklärt Fulgner. Denn in diesem Wahlbezirk sei die Wahlbeteiligung traditionell die mit Abstand niedrigste. In den Mehrfamilienhäusern dort leben viele Menschen mit Migrationshintergrund.

> 250 Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz, rund 75 Prozent davon sind laut Fulgner städtisches Personal. Mancher Ortsteil signalisiere "das können wir allein", doch was Wahlhelfer zu beachten haben, werde immer komplexer: Häufig reiche ein vermeintlich banaler Grund für eine Wahlanfechtung.