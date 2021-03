Sinsheim-Hilsbach. (jubu/pol) "Das wäre mein Holz fürs nächste Jahr gewesen", sagt der Besitzer wehmütig. Im gleichen Moment kommt das Wasser der Feuerwehr mit dem glühenden Brennholz in Kontakt - eine riesige Rauchwolke aus den Hilsbacher Bruchwiesen wird vom starken Wind ins Dorf getrieben.

Ein Anwohner aus Elsenz hatte gegen 10.10 Uhr Feuerschein auf einer Anhöhe unweit der Verlängerung des Ebersbacher Weges gemeldet. Der Brandort befand sich in exponierter Lage und wurde im Verlauf des Löscheinsatzes mehrfach von Anwohnern gemeldet. "Zunächst war von einem brennenden Gartenhaus die Rede", so ein Feuerwehrsprecher gegenüber der RNZ. Beim Eintreffen der ersten Wehrleute aus Hilsbach und Weiler wurde festgestellt, dass ein Holzunterstand samt darunter gelagertem Holz in Flammen steht.

Die Feuerwehren aus Hilsbach, Weiler, Elsenz und Eppingen waren mit insgesamt über 20 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Holz vollständig verbrannte. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf über 1000 Euro. Der Polizeiposten Angelbachtal hat die Ermittlungen zur Brandursache, die bisher unklar ist, aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Angelbachtal unter der Telefonnummer 07265/911200 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Update: Donnerstag, 11. März 2021, 15.59 Uhr