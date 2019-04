Das Amtsgericht in Sinsheim. Foto: Barth

Sinsheim-Hoffenheim. (gsu) Ein schmutziges Treppenhaus hat offenbar für eine gewaltsame Auseinandersetzung gesorgt, die am Mittwoch vor dem Amtsgericht Sinsheim ein juristisches Nachspiel hatte. Ein 41-jähriger Mann sowie seine 33-jährige Frau waren nach Angaben der Geschädigten nicht bereit, ihren Teil beim Hausputz beizutragen: Das Kehrwochenschild hätten sie an die benachbarte 37-Jährige weitergegeben, obwohl das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses noch schmutzig gewesen sei. Nachdem die Nachbarin das Ehepaar mit ihrer Auffassung konfrontiert habe, artete der Konflikt ihrer Darstellung zufolge aus.

Nach Schilderung der 37-Jährigen lauerten die Angeklagten ihr auf, der 41-Jährige habe sie am Hals gepackt und ihr aufs Auge geschlagen. Wenig später habe seine Frau das Opfer an den Haaren gezogen. Kurz darauf hätten die beiden sie an den Haaren gepackt und auf den Boden gepresst.

Währenddessen habe das Ehepaar versucht, ihren Kopf auf den Boden zu schlagen. Eine gerötete Kopfhaut, Kratzer am Hals sowie ein Hämatom am Auge wurden beim Opfer nach der Tat vom Arzt attestiert. Ihre elfjährige Tochter war zudem infolge des Ereignisses "traumatisiert worden", berichtete die 37-Jährige.

Ein benachbartes Ehepaar hörte offenbar die Schreie und griff ein. Es wurden Haare gefunden, ob diese nur vom Opfer stammen, sei nicht eindeutig zuzuordnen. Die 37-Jährige habe sich nicht gewehrt, Zeugenangaben besagten allerdings, dass kleine Verletzungen bei den Angeklagten, insbesondere bei der 33-Jährigen, festgestellt worden waren.

Das Verfahren musste vertagt werden, da ein Zeuge verhindert war. Die Verhandlung soll am Dienstag, 30. April, um 11 Uhr fortgesetzt werden. Eine positive Sache habe das Ganze allerdings jetzt schon, sagte die Geschädigte: Die Treppen seien "nun immer sauber".