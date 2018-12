Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Der Bericht von Forstrevierleiter Rüdiger Keller zum Forstbetriebsplan für das Jahr 2019 stand im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Keller beschrieb die Auswirkungen des langen, heißen und regenarmen Sommers auf die Waldbäume; den recht niederschlagsreichen Winter bezeichnete er als Glücksfall, sonst wären die Folgen des Sommers noch gravierender gewesen.

Trockenschäden seien bei Fichten, aber auch schon bei Lärchen zu beobachten. Schwere Folgeschäden richteten Borkenkäfer an, die sich bis in den Oktober stark vermehrten. Derzeit beträgt der Anteil an Nadelhölzern rund 21 Prozent; es sei zu erwarten, dass der Anteil weiter sinken wird. Schäden seien auch an Buchen und Eschen zu beobachten.

Als Folge müsse die Reduzierung des Verkaufserlöses beim Holz um die Hälfte befürchtet werden. "Wenn sich die Klimaentwicklung mit langen, trockenen Sommern fortsetzt, wird die Fichte in absehbarer Zeit aus den Wäldern verschwinden", stellte Keller fest; "andere Baumarten werden auf lange Sicht zum Einsatz kommen."

Keller wies auch auf Probleme bei der Verkehrssicherungspflicht bezüglich absterbender Bäume an Straßen und in Wohnbaubezirken hin. Er plädierte für eine langsame Holzentnahme in einzelnen Walddistrikten, damit eine natürliche Erneuerung der Baumbestände möglich wird. Für 2019 ist im Forstwirtschaftsjahr für den Hoffenheimer Waldbereiche ein Holzeinschlag von 1600 Festmetern vorgesehen. Rund 800 Jungpflanzen sollen ausgebracht werden.

Bei Ausgaben in Höhe von rund 70.0000 Euro wird ein Defizit von knapp 50.000 Euro erwartet. Abschließend wies Keller auf organisatorische Veränderungen in der Forstverwaltung hin und beklagte den Mangel an Waldarbeitern, da viele nach der Ausbildung in besser bezahlte Arbeitsbereiche abwanderten; man müsse Fremdunternehmen buchen.

Feuerwehr-Abteilungskommandant Alexander Koch informierte über den Austausch von Fahrzeugen der Abteilung. Bisher standen der Wehr ein Mannschaftstransporter, ein mittleres Lösch- und ein Löschgruppenfahrzeug zur Verfügung, das auch als Katastrophenfahrzeug zum Einsatz kam und ursprünglich vom Bund angeschafft worden war. Da dieses Fahrzeug nach Jahrzehnten nicht mehr einsatzfähig ist und Reparaturen sich nicht lohnen würden, wird die Stadt ein neues zum Preis von rund 340.000 Euro beschaffen, wobei Zuschüsse in Höhe von 92.000 Euro zu erwarten sind. Das alte Fahrzeug der Ortsteilwehr wird an Waldangelloch abgegeben. Kommandant Koch betonte, dass die Wehr nun eine bessere qualitative Ausstattung erhalten wird.

Bedeutung soll nach dem neuen Konzept die Zusammenarbeit mit den Wehren aus Zuzenhausen, den Nachbarstadtteilen und der Kernstadt haben. Die Abteilungswehr wird mit dem neuen Fahrzeug zu den vier Löschwasserförderzügen der Region gehören, deren Zahl reduziert wurde und die im Notfall über größere Entfernungen eingesetzt werden. Die Fahrer brauchen künftig den Lkw-Führerschein; ihre Ausbildung übernimmt die Stadt Sinsheim.

Der Ortschaftsrat beschloss einstimmig, den Wildkirschbaum an der Waibstadter Straße neben dem Eingang zum Museumshof aus Sicherheitsgründen zu fällen und auch den Unterbewuchs auf der darunterliegenden Fläche sowie die flache Begrenzungsmauer zu beseitigen. Über eine Gestaltung des Platzes soll später entschieden werden. Auf Nachfrage bestätigte Karlheinz Hess, dass die Umgestaltung des Museumshofes bis zum Beginn des nächsten Jahres soweit abgeschlossen sein wird, dass das Gelände genutzt werden kann.

Die Einrichtung einer Wasserstelle im westlichen oberen Bereich des Friedhofs wurde von Einwohnern angeregt. Ortsvorsteher Hess bestätigte, dass die Wasserstelle und auch die Gestaltung des Bereichs um das Ehrenmal zugesagt seien.