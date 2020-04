Von Christian Beck

Sinsheim-Hoffenheim. Sie sind gefragt und teilweise kaum zu bekommen: Masken für Mund und Nase, die ab dem heutigen Montag Pflicht sind, beispielsweise beim Einkauf oder im ÖPNV. Mehrere Firmen haben deshalb auf Maskenproduktion umgestellt. Die Firma Ako aus Hoffenheim hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Das von ihnen entworfene Exemplar kann mehrfach verwendet werden.

Grundprinzip sind zwei Teile aus Kunststoff, dazwischen wird ein kleines Stück Vlies geklemmt. Die Kunststoffteile können desinfiziert oder mit mindestens 70 Grad Celsius heißem Wasser gereinigt werden. Beim Wiederverwenden wird ein neues Vlies eingesetzt. Zehn davon bekommt der Kunde beim Kauf mit, weitere kann er getrennt nachkaufen.

Dieses Prinzip biete einige Vorteile, erklärt Andreas Kolb, Ako-Geschäftsführer: Es vermeidet Müll und schont Ressourcen. Denn Vlies sei momentan knapp, und für die wiederverwendbare Maske werde viel weniger davon benötigt. 90 Filtereinsätze könnten aus einem Quadratmeter Vlies ausgeschnitten werden. Bei klassischen Masken reiche ein Quadratmeter Vlies nur für zwölf Exemplare. Zudem biete die Maske Vorteile beim Thema Hygiene: Der Träger kann sie auf- und absetzen oder korrigieren, ohne das Vlies zu berühren.

Als Schutzmaske darf sie nicht bezeichnet werden, betont Kolb, da eine Zertifizierung momentan noch fehlt. Dies soll aber noch folgen. Allerdings sei es momentan kaum möglich, an FFP-zertifiziertes Vlies zu kommen. Die Firma wolle auch gar nicht in Konkurrenz zu medizinischen Produkten treten. Die Maske sei vielmehr für den breiten Einsatz in der Bevölkerung gedacht. Und da sei sie viel besser als eine Stoffmaske, weil sie nicht locker anliege, das Vlies sich aber trotzdem in einem gewissen Abstand zu Munde und Nase befindet.

Eigentlich produziert die Firma Kunststoffteile für Autos und Nutzfahrzeuge. Doch in diesem Markt ist die Nachfrage stark eingebrochen, 50 Prozent der Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit. Ab dem heutigen Montag arbeitet die komplette Belegschaft aber wieder regulär, da rund 100.000 Masken pro Woche gefertigt werden. Dafür musste die Entwicklung der Maske "extrem schnell gehen", berichtet der Technische Leiter Daniel Vogel. "Normalerweise dauert so etwas mindestens ein halbes Jahr."

Doch was ist momentan schon normal? Neben Vlies werden auch andere Materialien zunehmend knapp, berichtet Kolb. Zum Beispiel Gummiband – das koste mittlerweile das zehnfache im Vergleich zum Zeitraum vor der Corona-Krise. Und es herrsche allgemein eine Goldgräberstimmung, bemängelt er. Momentan gebe es viele zwielichtige Personen, die Masken gegen Vorkasse anböten, aber nie lieferten. "Ich finde es traurig, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen", sagt der Geschäftsführer. Sein Ziel sei es, seine Belegschaft in Arbeit zu halten und eine Maske anzubieten, die sich jeder leisten kann. Ako verkauft sie nicht direkt. Beliefert werden unter anderem Baumärkte. Dort wird die Maske mit zehn Wechsel-Vliesen für unter 15 Euro angeboten.

Für die kommenden Wochen und Monate hat Kolb noch viel vor: Die Werkzeuge, die zur Produktion der Kunststoffteile für die Maske benötigt werden, sollen auch an Geschäftspartner in Europa, Kanada, den USA und Australien verkauft werden. So könnten auch dort die Mehrwegmasken produziert werden. Und einen Prototyp gibt es außerdem: Ako will ab Mai eine Maske speziell für Kinder fertigen. Sie ist deutlich kleiner, und die Kunststoffteile in leuchtenden Farben sollen Mädchen und Jungen mehr ansprechen, als es bei einfachem Weiß der Fall ist. Diese Maske sei beispielsweise sinnvoll, wenn Kinder mit dem Bus oder der Bahn zur Schule fahren, erklärt Entwicklungsleiter Harald Müller.

Info: Weitere Informationen sowie eine Liste der Geschäfte, bei denen die Maske erhältlich ist, finden sich unter www.communitymaske-ako.de