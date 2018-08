Bernd Peter Fleming tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter. Fotos: C. Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim-Hilsbach. Für seine Mutter war er der "Berndl", jetzt will das mittlere der drei Kinder das Erbe einer großen Sängerin weiterführen. Bei einem "Hommage"-Konzert für seine Mutter Erna Liebenow, besser bekannt als Joy Fleming, will der Sohn, Bernd Peter, den Fans, die der Familie im Trauerjahr beigestanden haben, Danke sagen und "der Mama" einen Wunsch erfüllen: nämlich singen.

Dass die Arbeit im Tonstudio, bei nicht nur der Fleming’sche Neckarbrückenblues einstudiert wird, auch eine Art Trauerarbeit ist, merkte der 40-Jährige schnell: "Als ich Monate nach ihrem Tod das Mikro in die Hand nahm, auf dem noch ihr Lippenstift haftete, war sie mir wieder ganz nah."

Bernd Peter Fleming hat eine tiefe, sonore Stimme mit einem Timbre, das durchaus an die am 27. September 2017 im Alter von 72 Jahren verstorbene Rock-, Soul- und Bluessängerin Joy Fleming erinnert: "Wir waren uns sehr ähnlich und immer ganz nah beieinander". Dass diese Stimme zu bluesigen, jazzigen Spielarten allzu bereit ist, ahnt man schon, wenn er über seine Erinnerungen an den Tag spricht, als seine Mutter starb: "Zwei Stunden zuvor habe ich noch mit ihr telefoniert. Die Todesnachricht habe ich dann aufgenommen, als stünde ich neben mir. Ich habe mich wie im Automatismus durch den Tag bewegt."

Ihr Sohn Bernd Peter arbeitet mit ihrer Musik seine Trauer auf.

Eigentlich hätte alles anders kommen sollen: Joy Flemings Grand-Prix-Titel von 1986, "Miteinander", hatten Mutter und Sohn als Duo aufgenommen. Da kam wieder ein kleiner Anstupser, denn Erna Liebenow hat das Talent ihres Berndl längst erkannt. "Sie wollte immer, dass ich singe", sagt dieser heute. Der gelernte Altenpfleger und Leiter eines Pflegeheims in Ludwigshafen, der für seine Mutter immer der technische Berater war und ihr Marketing (unter anderem mit der Facebookseite) voranbrachte, der sie zudem beruflich oft begleitete, war jedoch ausgelastet: "Die Zeit", meint er entschuldigend.

Bernd Peter Fleming wuchs in Sinsheim auf, machte in einem Drogeriemarkt der Stadt eine Ausbildung, verbrachte dann 20 Jahre in seiner Wahlheimat Worms und ist jetzt in das Wohnhaus seiner Mutter in Hilsbach zurückgekehrt, wo er mit dem 72-jährigen Stiefvater Bruno Masselon, dem Lebensgefährten und Keyboarder der Mutter, sowie seinem Ehemann, Danny Liebenow-Silvertooth, und all den Katzen und Hunden lebt. "Den Bezug zu Sinsheim habe ich nie verloren", meint Bernd Peter. Sein Künstlername ist noch nicht auf seinem Personalausweis vermerkt, wie es bei der bekannten Mutter der Fall war: "Es war ihr Wunsch, mich Fleming zu nennen." Zu wenige Veröffentlichungen kann er bislang vorweisen. Doch das soll sich ändern. "Wir haben jetzt das Studio aufgeräumt", erzählt Bernd Peter Fleming, der früher bereits bei Aufnahmen seiner Mutter Duette mitgesungen hat und als Background-Sänger im Chor zu hören war: "Das war schon professionell, um die Mama zu unterstützen."

Bruno Masselon, der Lebensgefährte von Joy Fleming, begleitet am Keyboard.

Ein Großteil des Programms seiner Mutter arbeitet er gerade auf und bringt es mit seinem Stiefvater sowie der Joy Fleming-Band, "French Kiss", auf die Bühne: Popballaden, Evergreens etwa von Chris Rea, Bruce Springsteen, Michael Jackson, aber auch Jazzstandards und eigene Produktionen. "Ungekannte Gold-stückchen" nannte Joy Fleming ihre gecoverten Titel. Freilich wird auch der Neckarbrückenblues integriert. "Doch den hat meine Mutter wahrlich verkörpert, das kann man nicht kopieren", gesteht der Sohn. Dass er beim Proben oft auch von Emotionen überwältigt wird, auch damit geht Bernd Peter Fleming souverän um. Die Offenheit der Bluesikone scheint er übrigens auch adaptiert zu haben: "Die Mama hat immer gesagt: Mach’s einfach, sag’s einfach, du hast nichts zu verbergen".

Das Hommage-Konzert "für die Fans, für die Mama und für unsere Verarbeitung", mit dem der Sohn nun seine Mutter "ehren möchte", findet am 9. März 2019, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol statt. Viele befreundete Kollegen von Joy Fleming sind auch dabei wie Bill Ramsey, Mary Roos, Sydney Youngblood. Der Vorverkauf läuft. Weitere Konzerte deutschlandweit sollen folgen. Auch eine CD mit unveröffentlichtem Material der Mutter sowie eine eigene Produktion will Bernd Peter Fleming herausbringen. Zudem ist eine Preisverleihung für Nachwuchskünstler in Mannheim geplant.