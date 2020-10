Sinsheim-Hilsbach. (jubu) Noch ist unklar, was am frühen Freitagabend im Stadtteil Hilsbach passiert ist. Unfallexperten der Polizei Mannheim kamen an die Einsatzstelle und sicherten Spuren - die Ortsdurchfahrt war über mehrere Stunden gesperrt.

Zunächst waren Rettungskräfte gegen 18.50 Uhr in die Marktstraße alarmiert worden. Kurz nach dem Abzweig zur Kraichgaustraße fanden Verkehrsteilnehmer einen auf der Fahrbahn liegenden Senior vor. Der betagte Mann hatte schwerste Verletzungen und musste noch von Ersthelfern reanimiert werden. Da das Verletzungsmuster Zweifel an einem alleinbeteiligten Sturz offen ließ, kamen Polizeibeamte aus Sinsheim und Unfallermittler aus Mannheim vor Ort.

Der Senior wurde nach Versorgung durch den Sinsheimer Notarzt mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das hiesige Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hilsbach. Die Floriansjünger sperrten die Ortsdurchfahrt für den Verkehr und stellten einen Sichtschutz gegen Gaffer an der vielbefahrenen Straße. Weitere Einzelheiten lagen am Freitagabend nicht vor