Sinsheim. (tk) Um einen Sachstandsbericht zur Zukunft der Nahversorgung in Hilsbach und Weiler hat Freie-Wähler-Rat Martin Gund jetzt die Stadtverwaltung im Gemeinderat gebeten. Der Hilsbacher Ortsvorsteher hatte zuletzt im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung Einwohner der beiden Dörfer über die ungewisse Zukunft des örtlichen Edeka-Kissel-Markts informiert, der, wie bereits mehrfach berichtet, am 24. Februar trotz eines bis ins kommende Jahr laufenden Vertrags schließen wird.

Während die Bäckereifiliale in dem Markt noch bleibt, gebe es "vier bis fünf" Interessenten an einem Weiterbetrieb am Standort. Dies laut Gund allerdings nur, wenn längerfristige Perspektiven entweder im Bestandsgebäude, auf einem gegenüber liegenden Grundstück oder im beabsichtigten Baugebiet "Engelhardsgrund" nahe Weiler bald aufgezeigt werden würden. Ein neuer Betreiber am Standort, sagte Gund, müsse "sehr viel Geld" ins Gebäude stecken, bis zu 500.000 Euro aufgrund baulicher und energetischer Mängel. Auch die Eigentümer des Gebäudes seien bemüht, zur Lösung der Nahversorgungsproblematik beizutragen, schilderte Gund. Trotzdem bestehe die Sorge, dass sich eine Nahversorgungslücke für 18 Monate auftut, sollte der jetzige Markt saniert werden. "Ein Neubau wäre kostengünstiger", setzte Gund weiter auf sanften Druck und bat darum, die Thematik in einer kommenden Sitzung zum Tagesordnungspunkt zu machen. "Wie lange wird es dauern?" Antworten auf diese Frage erwartet Gund dann bezüglich der genannten Standorte. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagte dazu: "Wir haben schon erläutert, wie die Verfahren sind." Ein weiterer Termin mit allen Beteiligten ist am 10. März geplant.