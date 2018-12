Von Christiane Barth

Sinsheim-Hilsbach. Die Premiere wurde im September in Schwetzingen groß gefeiert, seitdem ist die Revue über das Leben und Wirken der Bluesikone Joy Fleming auch im "Schatzkistl" Mannheim im Regelfall ausverkauft. Jetzt soll die Hommage an die am 27. September 2017 im Alter von 72 Jahren verstorbene Rock-, Soul- und Bluessängerin auch in Hilsbach, wo sie 41 Jahre ihres Lebens verbrachte, gezeigt werden: Die Revue "Iwwa die Brick" kommt am Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, auf die Bühne der Mehrzweckhalle.

Sie ist ein Bühnenstück, in dem Heidrun Kattermann, die Tochter der in Hilsbach beerdigten Künstlerin, eine tragende Rolle spielt. Und indem die unvergessene Musik der begnadeten Sängerin, die mit ihrer gewaltigen Stimme ihre Zuhörer in den Bann zog, zelebriert wird. Auch die in Neckarbischofsheim lebende Heidrun Kattermann singt sehr emotional.

Die Darsteller der Revue: Heidrun Kattermann, Claude Schmidt, Susan Horn und Henry Dahlke. Foto: René von der Voorden

Die "Hommage" aus der Feder von Nici Heiss und inszeniert von Joerg Steve Mohr wird unterstützt von einem professionellen Schauspieler (Henry Dahlke aus Frankfurt). Zusammen mit Keyboarder Claude Schmidt, Mitbegründer des Plattenlabels Joy Flemings, und Sängerin Susan Horn, die mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung hat, lässt Heidrun Kattermann, die die Rolle der Hausfriseurin Druni der Blues-Diva spielt spielt, Stationen des Wirkens der geborenen Erna Raad wieder aufleuchten.

Das Stück spannt einen Bogen vom zerbombten Mannheim der Nachkriegszeit über die Clubs, in denen sie für die US-Soldaten sang, bis zum Grand Prix Eurovision de la Chanson und ihren späteren Erfolgen - ein Schauspiel, das auf der Biografie Joy Flemings basiert.

Viele Geschichten habe man von der gemeinsamen Zeit zu erzählen, dachte sich Pianist Claude Schmidt, der die Sängerin viele Jahre lang begleitet hat, und so entstand die Idee zum Bühnenstück, das durchaus als humorvoll verstanden werden will, wenngleich die Hommage an das Erbe von Joy Fleming anknüpft, ihr ein würdiges Denkmal setzen will.

Die Künstlerin soll nicht als Double auf die Bühne gebracht werden, es werden vielmehr Stationen ihres Lebens inszeniert, gespickt mit Liedern, die ihren Weg gepflastert haben. Die Revue soll ein Andenken sein, die Würdigung einer großen Sängerin mit außergewöhnlichem Talent. "Ich will erreichen, dass meine Mama als große Künstlerin, die eine der ersten war, nicht vergessen wird", erklärt die 54-jährige Tochter.

Tolle Lieder der verstorbenen Joy Fleming werden gespielt, unter anderem "Sing and take my hand", mit dem sie mit Claude Schmidt in Amerika Fuß zu fassen suchte, und natürlich der "Neckarbrückenblues."

Info: Karten für die Revue "Iwwa die Brick" gibt es ab 19. Dezember in der RNZ-Geschäftsstelle, bei der Buchhandlung Doll in Sinsheim, bei Raiffeisen Hilsbach sowie in der Verwaltungsstelle Hilsbach. Der Vorverkauf (die Karte kostet 22 Euro) startet voraussichtlich Ende nächster Woche. An der Abendkasse kostet der Eintritt 23,50 Euro.