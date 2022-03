Sinsheim-Hilsbach. (abc) Nachdem der Edeka-Markt Kissel seit Kurzem geschlossen hat, steht Hilsbach in absehbarer Zeit womöglich ein weiterer Einschnitt in der örtlichen Infrastruktur bevor. Michaela Baumbusch nähert sich dem Ruhestand, doch ein möglicher Nachfolger für ihre Hausarztpraxis scheint nicht in Sicht.

Dies ist umso trauriger, da mit ihr womöglich eine mehr als 100-jährige Tradition zu Ende geht. Im Jahr 1921, so steht es in der Hilsbacher Ortschronik, hatte ihr aus Heidelberg stammender Großvater Heinrich Finzer in der früheren Fortbildungsschule in der Breiten Straße 2 eine Hausarztpraxis eröffnet. Damals trat er die Nachfolge von Werner Heise an, der im Jahr 1919 in die damals noch selbstständige Kleinstadt gekommen war.

Bei seiner Arbeit unterstützt wurde der Arzt zunächst von der Landkrankenpflegerin Beetz, die 1935 von der Diakonisse Luise Holzwarth abgelöst wurde. Da weder Hilsbachs Gemeinderat, noch die örtliche Bevölkerung 1950 den angedachten Bau eines Kreiskrankenhauses vor Ort befürworteten, blieb Finzer weiterhin Landarzt in Hilsbach. Im Jahr 1961 übernahm dessen Tochter Inge Baumbusch die Praxis und verlagerte sie an den heutigen Standort in der Ittlinger Straße 4. Dort arbeitet seit 1991 Finzers Enkelin Michaela Baumbusch, die die Praxis von ihrer Mutter übernahm.

Mehr als drei Jahrzehnte später denkt sie nun daran, das Ganze in jüngere Hände zu übergeben. Doch das scheint nicht nur in ihrem Fall gar nicht so einfach zu sein: "Die Praxen der Ehepaare Schäfer in Dühren und Baumann in Neckarbischofsheim wurden nicht wieder besetzt. Und in Michelfeld gibt es nur noch eine Hausarztpraxis statt zwei wie bisher", erläutert sie die aktuelle Situation. "Es gibt einfach zu wenig Ärzte", resümiert Baumbusch, obwohl sich deren Zahl gemäß der Kassenärztlichen Vereinigung zumindest rund um Sinsheim aktuell im oberen Normbereich befindet.

"Ich verstehe nicht, warum junge Mediziner nicht aufs Land gehen", fragt sich Baumbusch – wohl wissend, dass sie das früher selbst auch nicht wollte. Schon damals gab es das Gerücht, man habe es als Selbstständiger schwerer als als Angestellter in einer Klinik. "Man lernt im Krankenhaus und hat keinen Einblick in die Arbeit in der Praxis", mutmaßt sie über die Gründe und betont, dass man durchaus in die Aufgaben einen Landarztes hineinwachsen könne. "Und man muss auch nicht immer verfügbar sein, wie das früher war", verweist Baumbusch auf den schon lange in Sinsheim organisierten Notdienst, der den Landärzten mittlerweile durchaus ein Privatleben ermöglicht. Und auch die ehedem obligatorische Residenzpflicht ist passé: "Früher durfte man höchstens 13 bis 15 Kilometer von der Praxis entfernt wohnen. Das ist heute zum Glück nicht mehr so", erklärt Baumbusch, die sich die Arbeit seit 2007 mit dem ansonsten in Waldangelloch praktizierenden Allgemeinmediziner Armin Jenne teilt.

Die Praxisräume in der Ittlinger Straße sind aber eigentlich zu klein für zwei Ärzte, weshalb ihr Nachfolger durchaus auch in einem anderen Gebäude heimisch werden könnte. Aber zunächst einmal müssen Kandidaten da sein. Baumbuschs eigener Nachwuchs hat sich beruflich anderweitig orientiert.

Ortsvorsteher Martin Gund ist die Hausarztpraxis vor Ort enorm wichtig: Er spricht von einem "Verlust an Lebensqualität. Man wird weite Fahrtwege in Kauf nehmen müssen, wenn irgendwann auch Dr. Jenne aufhört", mutmaßt er. Um die Zahl der Ärzte zu erhöhen, schlägt er vor, den Zugang zum Medizinstudium zu vereinfachen. Doch bis diese Schritte greifen, ist Baumbusch längst in Rente. Mindestens ein, höchstens zwei Jahre will sie noch die Stellung halten. Dann müssen Jüngere ran.