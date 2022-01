Am 24. Februar wird der Kissel-Markt in Hilsbach geschlossen. Doch Bäcker Josef „Seppel“ Pretsch will auf jeden Fall in Hilsbach bleiben, er verweist auf seinen Vertrag bis 2023. Foto: Christian Beck

Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. "Wir bleiben in Hilsbach. So viel ist klar." So sagt es Josef "Seppel" Pretsch. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass der Edeka-Kissel-Markt im Ort schließt, in dessen Eingangsbereich auch eine von Pretschs neun Bäckereifilialen ihren Sitz hat. Die Nahversorgung in Hilsbach gerät dadurch in Schieflage.

Der "Seppel-Bäcker", wie die Hilsbacher dazu sagen, und gleichermaßen der Kissel-Markt sind wichtige Plätze im Dorf. Für die Versorgung, für die persönlichen Kontakte und den kleinen Plausch. Doch geht es nach der Kissel-Geschäftsleitung, ist das bald Geschichte. Von dieser heißt es, man gebe den Standort auf, wenn auch schwereren Herzens; übernehme die Mitarbeiter in anderen Märkten. Nur Gutes hört man dort auch über Pretsch, der "noch ein kleiner, handwerklicher Bäcker" sei, wie es ein Verantwortlicher bei Kissel kürzlich beschrieb, als das Aus bekannt geworden war.

Pretsch allerdings klingt verstimmt, weil er vom Aus des Markts und damit auch vom Ende seines Bäckereistandorts kurzfristig am Telefon erfahren hat und beim offenbar nur sehr knappen Gespräch nicht einmal zu Wort gekommen sei. Ungewöhnlich sei dies zumindest, sei das Verhältnis mit Kissel doch immer ein Gutes gewesen, was auch die "Seppel’s"-Filiale im neuen Odenheimer Kissel-Markt belege. Für Pretsch steht inzwischen fest: "Wir bleiben auch am jetzigen Hilsbacher Standort, solange der Vertrag läuft." Zwar schließt der Markt zum 22. Februar, der Vertrag läuft allerdings erst 2023 aus. So lange räumen sich Pretsch und seine Frau Petra nun auch Zeit ein, um sich nach einem neuen Standort im Dorf umzutun.

Dass das nicht einfach wird, wissen Josef und Petra Pretsch, die in Hoffenheim selbst einen Einkaufsmarkt der Rewe-Sparte "Nahkauf" betreiben und sich Gleiches auch in Hilsbach zutrauen würden, "wenn wir jünger wären". Ein Modell nach dem Vorbild der Michelfelder "Seppel’s"-Filiale im Ortskern, mit Bäckerei und kleinem Lebensmittelsortiment, sei realistischer. Vor einem solchen Schritt würde Pretsch jedoch gern die mittelfristige Nahversorgungs-Planung im Ort geklärt wissen.

Leerstände, die sich für ein Ladengeschäft eignen, gibt es in Hilsbach. "Aber die Lage ist ideal" im Kissel-Markt mit dessen Anbindung an die Landesstraße, schildern die Pretschs. Seit beide vor wenigen Jahren ihren Standort im Nachbardorf Weiler aufgaben, dort gibt es noch einen weiteren Bäcker, und die damals leer stehende Bäckerei-Theke im Markt übernahmen, liefen die Geschäfte in Hilsbach "eigentlich sehr gut".

Das passt nicht so ganz zur Schilderung im Hause Kissel, der Markt sei defizitär: "Ich kenne die Zahlen nicht", erläutert Pretsch. Und über die zweite Erwägung Kissels, dass die Immobilie für mehrere hunderttausend Euro saniert werden müsse, kann Pretsch sich "kein Urteil erlauben". Die Gerüchte im Ort, dass der jetzige Marktstandort anstelle einer teuren Sanierung für renditeträchtigen Wohnungsbau umgenutzt werden soll, hält er jedoch für glaubhaft.

Doch sowieso gibt es mehr Fragen als Antworten zu dem Thema in Hilsbach. Es fängt an bei einem Grundstück genau gegenüber des Kissel-Markts, welches zurzeit bei der Bevölkerung im Ort die Fantasien eines Marktneubaus in ähnlicher Weise freisetzt, wie das die Feldflächen in der Nähe eines Kreisverkehrs zwischen Hilsbach und Weiler tun: Beispiele einer Anbindung neuer Märkte auf der grünen Wiese über einen zusätzlichen Ast an bereits bestehenden Kreiseln gibt es bundesweit genügend. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist der Bau eines Netto-Markts im Nachbarort Elsenz – nah genug, um marktstrategisch die Lage zu verändern, "weit weg vom Schuss" allerdings für viele Hilsbacher. Und auch für Pretsch: Weil eine weitere seiner Bäckerei-Theken im Michelfelder Netto-Markt sitzt, weiß er: "Edeka-Kunden sind keine Netto-Kunden." Seinem Gefühl nach würde es daher Sinn ergeben, dass sich ein anderer Versorger als Netto trotz zusätzlicher Konkurrenz in Hilsbach ansiedeln – oder am besten gleich bleiben – würde.

Ähnlich und doch anders denkt man bei der Stadtverwaltung: Denn im Moment sei dort zwar ein Verfahren zur Erschließung eines neuen Marktstandorts "überhaupt kein Thema". Spekulationen erteilt Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Absage. Bezüglich "etwaiger Planungen" stehe man aktuell "nicht bei null, sondern eher bei minus eins oder zwei", wird Albrecht deutlich. Und "selbst theoretisch" müsse man für ein solches Verfahren mit einer Dauer "von drei bis fünf Jahren rechnen"; allein die Bedarfsanalyse im Vorfeld sei zeitaufwendig und "völlig ergebnisoffen".

"Der jetzige Standort ist der richtige", lautet Albrechts Einschätzung. Seiner Erfahrung nach "können wenige hundert Meter darüber entscheiden, ob ein Markt angenommen und dadurch gebraucht wird". Viel lieber würden Albrecht und auch Hilsbachs Ortsvorsteher Martin Gund die Beteiligten rund um den Kissel-Markt an einen Tisch holen; es fänden "noch Gespräche statt". Ziel von Verwaltung und Kommunalpolitik sei "ein Erhalt des Standorts", sagt Albrecht, gibt aber zu bedenken: "Wir haben da nicht viele Karten im Spiel."