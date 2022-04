Arnim Töpel kommt am Samstag, 30. April, in die Stiftskirche Sunnisheim. Foto: zg

Sinsheim. (rnz) Eigentlich sollte das Mundart-Festival im Heimattage-Jahr stattfinden. Während die Heimattage Corona-bedingt abgesagt wurden, wurde das Festival verschoben und wird nun nachgeholt. Von Donnerstag bis Sonntag, 28. April bis 1. Mai, treten mehr als 20 Künstler auf acht Bühnen auf, unter ihnen bekannte Namen. Bülent Ceylans Auftritt am Donnerstag in der Dr.-Sieber-Halle ist ausverkauft, für die anderen Veranstaltungen gibt es noch Karten.

"Schwäbischkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung", heißt es in der Ankündigung von Elisabeth Kabateks Auftritt. Am Freitag, 29. April, gastiert die Stuttgarterin ab 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek. Unter dem Titel "Halbhöhen-Tango" bietet die Autorin schwäbisches Kabarett. Jazzpianist Böny Birk sorgt für die passende Musik. Karten kosten zwölf Euro.

Als "Typenkabarettistin" bezeichnet sich Sabine Essinger. 13 verschiedene Personen spielt sie am Freitag ab 19 Uhr im Kulturquartier "Würfel", darunter eine schwäbische Hausfrau, eine Schicki-Micki-Tussi und eine Jodelexpertin. Um 20 Uhr präsentieren dann an gleicher Stelle die "Sellemols Theaterleit" aus Eschelbronn "Alldagsgschichten aus dem Kraichgau". Beide Veranstaltungen kosten zusammen 15 Euro.

Im Quints spielt und singt Charly Weibel ab 19.30 Uhr eigene Mundartlieder. "Mir Zwai", das sind Günter Auch und Bernhard Hotz, gastieren dort mit badischer Folk- und Rockmusik. Beide Veranstaltungen kosten keinen Eintritt.

Auch am Samstag geben sich im "Würfel" die Künstler die Klinke in die Hand: Der mehrfach preisgekrönte Dielheimer Mundart-Autor Anton Ottmann und seine Frau Ursula werden ab 19 Uhr auf kurpfälzisch miteinander streiten, sich versöhnen und Geschichten und Gedichte in Mundart und Hochdeutsch lesen. Ab 20 Uhr präsentiert Thomas Heitlinger sein Programm "Stutzebock" und wird von Gitarrist Volker Schäfer musikalisch begleitet. Beide Veranstaltungen kosten zusammen 15 Euro Eintritt.

Sein Jubiläumsprogramm aus 22 Jahren präsentiert Arnim Töpel am Samstag ab 19 Uhr in der Stifstkirche Sunnisheim unter dem Titel "Mei Mussisch – meine Musik + dem Günda seini". Dabei präsentiert er alte und neue Lieder, bevorzugt in seinem geliebten Kurpfälzisch. Karten kosten 15 Euro.

Am Sonntag spricht Prof. Hubert Klausmann ab 11 Uhr im Stadtmuseum unter dem Titel "Schlückser, Gluckser, Glutzger oder Häcker" über den baden-württembergischen Dialekt. Der Vortrag kostet acht Euro. Um 14 Uhr trägt Elfie Neubauer-Theis Gedichte und Geschichten im "Würfel" vor, umrahmt von Bernhard Lorenz und Wolfram Theis am Piano. Der Eintritt kostet zehn Euro. Den Schluss des Festivals bildet ein Mundart-Gottesdienst mit Prädikant und Mundartpreisträger Wolfgang Müller um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche.

Info: Karten gibt es bei der Tourist-Info sowie den Buchhandlungen Doll und Bücherland.