Sinsheim. (tk) Warum umständlich, wenn’s auch einfach gehen könnte: So oder ähnlich dachte es sich auch Helmut Beck. Der frühere Erste Bürgermeister in Sinsheim und SPD-Kreisrat spricht sich für eine rechtliche Vereinfachung des Corona-Impfnachweises aus. In einem offenen Brief hat sich der 81-Jährige diesbezüglich an die Bundes- und Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Sinsheim gewandt; man möge Becks Vorschlag prüfen und sich dafür einsetzen.

Beck, der 1995 bis 2003 Erster Bürgermeister der Stadt Sinsheim war, plädiert in dem Schreiben für Pragmatismus und schnelles Handeln. Das "bei jedem Bundesbürger vorhandene" internationale gelbe Impfbuch im A 6-Format müsse nach Becks Dafürhalten "zumindest auf nationaler Ebene" anstelle des für frühestens zu Beginn des Jahres 2022 geplanten Impfpasses anerkannt werden. Nach Becks Ansicht wäre dies "auch ohne jedes gesetzgeberisch-bürokratische Verfahren möglich", weil die Corona-Impfung sowieso mit Datum, Ort und Unterschrift im Impfbuch eingetragen und damit auch nachgewiesen werde. Diese Art des Nachweises, glaubt Beck, könne "ohne gesetzgeberische Beschlüsse und ohne EU-Zustimmung durch einfache Rechtsverordnung verfügt werden". Darüber hinaus koste es "keinen Cent". Corona-Schutzimpfungen würden inzwischen in Arztpraxen vorgenommen, schildert der gebürtige Neidensteiner weiter, die Zahl geimpfter Personen werde größer; Gesundheitsminister Jens Spahn sei bestrebt, "geimpfte Personen von der Test- und Quarantänepflicht" zu befreien. Vor diesen Hintergründen fragt Beck: "Was nützt die Impfung mit anschließender Befreiung von Einschränkungen, wenn man diese nicht mit einem genehmigten Papier (Impfbuch) nachweisen kann?"

Hier "erneut auf eine Entscheidung der Europäischen Union zu warten", wie etwa "bei den Bestellungen der Impfdosen", hält Beck "für völlig unangemessen"; das Impfbuch müsse schnell als Nachweis der Corona-Schutzimpfung anerkannt und allgemein akzeptiert werden, sagte er im Hinblick auf die lokale Geschäftswelt und "insbesondere für unsere Gastronomie". Becks Anliegen seien Rechtssicherheit und Vereinfachung. Zahlreiche Corona-Geimpfte bekommen in diesen Tagen bereits ohnehin den Nachweis ins gelbe Büchlein geklebt.