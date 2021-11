Sinsheim. (cba) Weil er in einem Ganzkörper-Overall und mit einem Mund-Nase-Schutz an einem Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen hatte, saß ein 54-Jähriger jetzt wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Vermummungsverbot vor dem Amtsgericht. Der Heidelberger wurde freigesprochen.

Als Demokrat wolle er "die Grundrechte erhalten wissen", die von den Corona-Maßnahmen beeinträchtigt würden, sagte der Angeklagte. Sein weißer Maler-Überzug habe die Pharma-Industrie und deren Laborpersonal symbolisieren sollen. Als er beim Autokorso im März in diesem Aufzug in Richtung des Steinsfurter Kreisverkehrs fuhr, sei lediglich die Augenpartie zu erkennen gewesen, sagte er selbst. An einer Tankstelle kontrollierten ihn die beiden Polizeibeamten, die als Zeugen aussagten.

Auch, dass er mit einer Sprühflasche Wasser verspritzt hatte, räumte der Mann ein – seine Form einer Persiflage auf Hand- und Flächendesinfektion. Um die Unbedenklichkeit der Flüssigkeit unter Beweis zu stellen, nahm er vor den Augen eines Polizisten einen kräftigen Schluck. Dies alles, um Aufmerksamkeit zu erregen – ein Grundprinzip, das Demonstrationen innewohne. "Euer Körper, Euer Geist, Eure Kids sind uns", stand indessen auf einem Plakat am Wagen des Beschuldigten. Mit "uns" sei die Pharma-Industrie gemeint.

In der Corona-Pandemie erkenne er Parallelen zu jener der Schweinegrippe im Jahr 2009, bei der der Umgang damit im Nachgang wegen zahlreicher Fehlentscheidungen kritisiert worden war und über die auch der Deutschlandfunk "Zwischen Alarmismus und Wirklichkeit" getitelt hatte: "Das ist nicht die erste Geschichte", sagte der Mann zur Richterin und erwähnte die Arte-Dokumentation "Profiteure der Angst" aus demselben Jahr, in der die damaligen Hintergründe aufgearbeitet werden. Er legte dar, dass "die Protagonisten" der Doku jene der heutigen Corona-Pandemie sind.

"Jedes Recht hat auch seine Schranken", meinte der Staatsanwalt über das Demonstrationsrecht. Die Schlangenlinienfahrt, das Verspritzen von Wasser oder die Teilnahme am Protestzug falle nicht ins Gewicht – allerdings die Vermummung. Gefordert wurde eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 25 Euro.

Wenn Stahlarbeiter in Helm und zugeklapptem Visier, Aids-Kranke in Bettlaken gehüllt, Atomkraft-Gegner in Totenkopf-Masken, Tierschützer in Hundekostümen oder Teilnehmer des Christopher-Street-Day in Fetischmasken auf die Straße gingen, diene die Verkleidung "der Kommunikation des Anliegens, nicht der Vermummung" – dies entnahm der Rechtsanwalt des Beschuldigten den Aussagen des Wissenschaftlichen Diensts des Deutschen Bundestages. Sein Mandant habe gegen die Corona-Maßnahmen aufbegehrt, deren Beförderer er "vorwiegend bei der Pharma-Industrie" verorte. "Er wollte sich nicht vermummen, um mit Absicht seine Identität zu verschleiern", sagte der Anwalt. Er betonte außerdem, dass es sich lediglich um einen Maler-Overall und einen Mund-Nase-Schutz handelte. "Ich beantrage Freispruch", hieß es kurz und knapp.

Einleuchtend für die Richterin, die dem Antrag folgte: Die Vorsitzende erklärte, sie müsse davon ausgehen, dass der Anklagte seine Identität nie habe verschleiern wollen. "Die Laborgeschichte", die der Mann geschildert hatte, sei "nicht völlig abwegig". Auch einen "künstlerischen Aspekt" konnte sie erkennen. Der Akt im Zuge des Korsos habe wohl "nichts mit Identitätsverschleierung zu tun", sondern "alleine einer Message" – einer Botschaft – gedient.