Von Alexander Becker

Sinsheim. Nachdem kürzlich erst ein Papiermodell präsentiert und damit eine erneute Diskussion um die Zukunft der Elsenzhalle eröffnet wurde, bleibt der SPD-Stadtverband mit seiner Forderung hartnäckig und legt nach in Sachen Hallen-Erhalt. Eine Unterschriftenaktion will man nun als weitere Argumentationsgrundlage nutzen.

Mehr als 60 Jahre lang war die Halle gegenüber des Freibads im Wiesental ein Dreh- und Angelpunkt des Sinsheimer Kulturlebens. Doch seit gut eineinhalb Jahren ist der Zweckbau verwaist. Mitte 2020 sperrte ihn die Stadt für Veranstaltungen jeglicher Art, was damals mit eklatanten Bau- und Sicherheitsmängeln begründet wurde. Seither waren der ersatzlose Abbruch nebst Bebauung des frei werdenden Grundstücks mit mehrgeschossigen Wohnhäusern, der Abbruch mit anschließender Errichtung einer einfachen Halle sowie der Ersatz durch eine höherwertige Sport- und Veranstaltungshalle am gleichen Standort im Gespräch. Im "Masterplan Wiesental", dem ein Großteil einer Klausurtagung des Gemeinderats gewidmet wurde, wird sogar eine Komplett-Überplanung des umliegenden Areals inklusive Architektenwettbewerb in Aussicht gestellt – ausgehend vom Gebiet der jetzigen Halle.

Eine Entscheidung steht aus, weshalb der SPD-Stadtverband dem Gemeinderat im Oktober 2021 den Umbau der Elsenzhalle in ein "Kulturzentrum am Elsenzbogen" vorgeschlagen hat. Nun soll eine Bürgerbefragung ergründen, über wie viel Rückhalt diese Idee in der Öffentlichkeit verfügt.

"Es gibt zwar im Moment wichtigere Themen", sagt Stadtverbandsvorsitzender Michael Kaestel, "wir wollen aber trotzdem eine Unterschriftenaktion starten." Im Mittelpunkt wird dabei das Modell stehen, das die SPD bereits den übrigen Gemeinderäten vorgestellt habe. Mit der Elsenzhalle, glaubt Kaestel, verfüge Sinsheim über eine Mehrzweckhalle, die für ganz unterschiedliche Aktivitäten genutzt werden kann. Der Sinsheimer Herbst des Gesangvereins Liederkranz und der Fohlenmarkt sind nur zwei von zahlreichen Veranstaltungen, die der Fraktionsvorsitzende aufzählt. Auch dass sie oft Start- und Zielpunkt sportlicher Veranstaltungen, der alljährlichen Kreisschau der Kleintierzüchter sowie Austragungsort von Modellbahn- und Modellflug-Börsen war, schildert Kaestel, ebenso den Weihnachts-Flohmarkt. "Die Sinsheimer Kernstadt braucht eine solche rustikale Halle auch in Zukunft", fasst er zusammen. Die gute Erreichbarkeit des Bahnhofs, kostenfreie Parkplätze, die Nähe zur Innenstadt und die einfache Anfahrt seien weitere Vorzüge der Elsenzhalle. Und: Erst kürzlich hatte das Spiel-Mobil im Kraichgau in einer Gemeinderatssitzung spielpädagogische Angebote für bis zu 200 Kinder angeführt, die traditionell in der Halle stattfanden, auf die man zu deren Betrieb angewiesen sei.

Dem entgegen steht der sanierungsbedürftige Zustand des Bauwerks: "Eine Ertüchtigung ist nicht wirtschaftlich", formulierte die Leiterin des kommunalen Amtes für Gebäudemanagement, Katharina Scherhag, schon im vergangenen November den städtischen Standpunkt. In den "Masterplan Wiesental" mag die Elsenzhalle nicht so recht passen. Die Veranstaltungen der Elsenzhalle, sagt auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht, könne man aufgrund vieler anderer Hallen im Stadtgebiet "größtenteils auch weiterhin abbilden".

Schilderungen der SPD zufolge hat die Stadt in dem Areal bereits Grundstückskäufe getätigt und unter anderem eine sich früher dort befindliche Gärtnerei abgebrochen. Manch einer im Stadtverband befürchtet nun einen Kahlschlag: "Wie man auch weiß, war der Erhalt von Bausubstanz in Sinsheim leider nie ein großes Thema, denkt man nur an die wunderschönen alten Fachwerkhäuser, die in den 1960er Jahren ,modernen‘ Neubauten weichen mussten", wurde kürzlich der Sinsheimer Siegfried Daubenschmidt per Leserbrief deutlich.

Seiner Ansicht nach könne man auch "an eine dauerhafte Markthalle" denken. "Ordentliche Toiletten sind da, eine Küche ist da, Parkplätze gibt es genügend." Zunächst bleibt abzuwarten, wie viele Unterschriften der SPD-Stadtverband für den Erhalt der Elsenzhalle sammeln kann.