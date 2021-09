Sinsheim. (zg) Die gemeinsame Gutschein-Aktion der Stadt und des Wirtschaftsforums ist gut angelaufen. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Meldung mit. Mehr als 500 Gutscheine sind demnach in den ersten vier Wochen online bestellt worden. Die Stadt gewährt beim Einlösen des Gutscheins bis zum 15. November 2021 einen Bonus von 20 Prozent. Wird also beispielsweise ein Gutschein für 50 Euro gekauft, erhält der Kunde einen Gutschein im Wert von 60 Euro. Dies soll als Anreiz dienen, die Sinsheimer Einzelhändler zu unterstützen – nicht zuletzt, da sie es in der Corona-Krise nicht leicht hatten. Insgesamt machen 42 Sinsheimer Unternehmen bei der Aktion mit. Neue Firmen kämen stetig hinzu.

Gewerbetreibende können sich weiterhin für eine Teilnahme registrieren. Die Registrierung ist ebenfalls über die Adresse des Online-Shops unter www.kauf-lokal-sinsheim.de möglich und kostenlos. "Wir möchten weiterhin unsere betroffenen Betriebe unterstützen und hoffen, dass der von der Wirtschaftsförderung zur Verfügung gestellte Betrag von 50.000 Euro voll ausgeschöpft wird", erläutert Oberbürgermeister Jörg Albrecht.

Ab sofort ist es auch möglich, die Gutscheine in der Tourist-Info in der Hauptstraße 92 zu kaufen. Nachfragen dahingehend gab es bei der Stadtverwaltung nur vereinzelt. Nichtsdestotrotz möchte die Stadt damit einer Anregung nachkommen. In der Tourist-Info wird es möglich sein, mit EC-Karte oder mit Bargeld zu bezahlen und die Gutscheine direkt mitzunehmen. Pro Person und Unternehmen können auch hier maximal 500 Euro gekauft und beim ausgesuchten Unternehmen eingelöst werden. Die Tourist-Info ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Fragen rund um die Gutschein-Aktion beantwortet Ines Kern von der Wirtschaftsförderung der Stadt unter Telefon 07261 / 404-350.