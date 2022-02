Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler/Buchenauerhof. Ein Mega-Projekt am Waldrand. Beobachter sprechen von der größten Erdbewegung auf Sinsheimer Gemarkung seit dem Stadionbau: Ein ganzes Tal wird für die Erweiterung des Golfplatzes Sinsheim-Buchenauerhof aufgefüllt. Teile der Bevölkerung sind in Sorge, heiß kocht auch die Gerüchteküche. Beim Golfclub Sinsheim verweist man darauf, dass mit den Firmen Profis am Werk sind, die ähnliche Projekte "tagtäglich abwickeln".

Tausende Lastwagen bringen Erde. Nach Angaben von Philipp Schwab, Bauleiter und selbst Golfer, werden bis zum Ende der Geländemodellierung 13.000 bis 15.000 Fuhren mit zwischen 200.000 und 250.000 Kubikmeter Erde kommen. Die Fahrzeuge kommen von Großbaustellen im Unterland – zum Großteil vom Campus der Schwarz-Gruppe in Kochendorf oder deren Zentrale in Bad Wimpfen, aber auch vereinzelt "von privaten Häuslebauern", wie Schwab sagt. Und sie nehmen ihren Weg von der Autobahn A6 über die Ortskerne von Reihen und Weiler zum Buchenauerhof.

Das erzeugt Unmut bei Anwohnern, weiß auch Weilers Ortsvorsteher Manfred Wiedl: Die Zwillingsreifen der Kipper und Sattelzüge haben in den Banketten der erst vor wenigen Jahren sanierten Verbindungsstraßen bis zu 30 Zentimeter tiefe Rinnen hinterlassen, Leitpfosten abgedrückt, Teile des Gehwegs an der Kirche sind inzwischen lose; Erdschollen kleben bei feuchtem Wetter auf der Fahrbahn entlang der Strecke. "20 Beschwerden" haben Wiedl binnen weniger Tage erreicht. Er fragt sich, "wer die Straßen saniert, wenn die Baustelle rum ist?" Und auch in Reihen hört man kritische Stimmen. Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagte kürzlich, dass man "mit einigen Parametern nicht zufrieden" sei und man "Ansagen machen" müsse.

Inzwischen haben weitere Gespräche stattgefunden. "Wir haben das im Blick und bessern immer nach", sagt Harry Zimmermann, Vorstand der Golfclub Sinsheim AG. Die Planung des Großprojekts laufe seit Jahren. Das Projekt, das laut Stadtverwaltung keinen Gemeinderatsbeschluss erfordert habe, geht zurück ins Jahr 2015. Allein die Akquise der Erde habe "ein starkes Jahr gedauert". Um alles zu verzahnen, hätten Zimmermann und Schwab "Kontakt mit gefühlt jedem Amt, das es gibt", gehabt: "Wasserrechts-, Naturschutz-, Baurechts-, Ordnungs- und Tiefbauamt". Fachbüros hätten "jedes Detail" untersucht: Darunter auch den Druck, den die Erdmassen auf eine unter dem Gelände verlaufende Gasleitung des Betreibers "Terranets" verursachen; den Abstand zur Stromleitung darüber, wenn diese zumeist im Sommer maximal durchhängt; Zauneidechsen wurden umgesiedelt – jedem Tier stehen nach Rechtslage 120 Quadratmeter Lebensraum zu.

Ein komplexs Vorgehen beim Auftrag der Lagen komme hinzu: Mutterboden wird gelagert und zum Schluss wieder ausgebracht; die gelieferten Chargen sind "durchweg beprobt" in Laboren: "Steht nicht drauf, dass es vorher freigegeben wurde, geht die Charge zurück", sagt Schwab; nur sogenanntes "Z-0-Material" komme zum Einsatz, das alle Grenzwerte erfülle oder unterschreite; dies könne man nachweisen. GPS- und Laser-Systeme in den Fahrzeugen überwachten die Routen und die Berechnungen der Planunterlagen, etwa im Böschungsbau.

Und: Seit einem Treffen mit Fachbehörden, Verwaltung, Erdbau- und Fuhrunternehmen vor etwa 14 Tagen habe man zwei Kehrmaschinen als Auflage im Einsatz; eine davon als Redundanz "bei Pausenzeiten" und falls die andere ausfällt. Um Verunreinigungen zu verhindern, müsse jetzt – als weitere Auflage – auch eine Reifenwaschanlage mit asphaltierter Abfahrt aufgebaut werden.

Die Skepsis bleibt bei einigen dennoch: Ein Beobachter der Baustelle – selbst in der Fuhrbranche tätig – ist der festen Überzeugung, "dass nicht genug überlegt wurde", auf was man sich beim Umbau des früheren Sechs-Loch-Platzes auf einen wettbewerbstauglichen, rund 1,5 Kilometer langen und etwa 400 Meter breiten Neun-Loch-Platz einlasse: Aus Gesprächen an der Baustelle will der Mann, der anonym bleiben möchte, erfahren haben, dass am Ende bis zu 650.000 Kubikmeter benötigt werden sollen. Immerhin würde das Gelände – das sagt auch der Golfclub – im Mittel um enorme acht Meter erhöht. Wäre dem so, würden bis zu 1,3 Millionen Tonnen Erde aufgefüllt. Aus etwa 15.000 Lastwagen und etwa zwei Jahren Bauzeit könnten dann, so die Befürchtung, auch an die 50.000 Fuhren in vier Jahren werden.

"Das stimmt definitiv nicht", entgegnet Schwab; Zimmermann sagt, er kenne die Gerüchte und "vermutlich auch die Ecke", aus der sie stammen würden. Man könne versichern, dass "in den vergangenen sieben Kalenderwochen 20 bis 25 Prozent" des für den Unterbau erforderlichen Materials angeliefert worden seien. Auch entstehe bei den Erdarbeiten, "entgegen mancher Behauptung keine Deponie", sondern eine "technische Auffüllung als Bestandteil der Golfanlage", ist man überzeugt. Die Wiederverwendung von Erdmaterial, sagt Schwab, sei Usus bei dieser Art von Sportstättenbau. Über die Kosten des Projekts könne man "aufgrund der Verträge" nicht sprechen, sagt Zimmermann: "Wir können es bezahlen." In einer Mitteilung des Clubs heißt es, man finanziere das Projekt "mit eigenen Mitteln, ohne dass öffentliche Zuschüsse fließen".