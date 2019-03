Der Spatenstich für den Glasfaser-Ausbau in den Bergdörfern ist vollzogen. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Adersbach. Der Ausbau der Glasfaser-Internetleitungen in den Bergdörfern hat jetzt in Adersbach und Hasselbach gleichzeitig begonnen; Ehrstädt folgt etwas später. Wenn alles nach Wunsch läuft, rechnen die Planer der Trasse von Stadtverwaltung, Zweckverband High-Speed-Internet Rhein-Neckar und Baufirmen mit einer Gesamtbauzeit bis Ende 2020. Oberbürgermeister Jörg Albrecht nennt das Vorhaben "ein Pilotprojekt".

Man arbeite in 50-Meter-Teilstücken entlang der Gehwege, Verkehrsbehinderungen größeren Ausmaßes erwarte man nicht; auch Ampelregelungen würden voraussichtlich nicht benötigt. Bei der Verlegung von rund 21 Kilometern Leerrohren für die Glasfaserkabel sowie deren Bestückung setze man fünf Baukolonnen ein, sagt Oberbauleiter Sascha Kirschenlohr von der Mosbacher Baufirma Schuler. Im ersten Bauabschnitt werden die Lücken der Backbone-Trasse von Adersbach über Hasselbach nach Untergimpern geschlossen. Dann werden die Hausanschlüsse entlang dieser Strecke hergestellt, danach erfolgt der Ausbau in den jeweiligen Seitenstraßen. Bisher lägen 390 Anträge für private Hausanschlüsse vor. Dies entspreche 70 Prozent der potenziellen Hausanschlüsse, sagt Lothar Engelhardt, Projektleiter im Rathaus. Man hoff jedoch darauf, weitere Nutzer zu gewinnen: "Wenn der Bagger am Haus vorbei ist, dann ist es vorbei", sagt Engelhardt: Der Preis für ein Paket aus Anschluss und Bestückung koste während des Ausbaus und je nach Entfernung des jeweiligen Hauses zur Trasse rund 1000 Euro; die Kosten würden sich nach Ende dies Projekts für Nachzügler "vervielfachen".

Wie schon bei anderen Großprojekten, etwa dem Ausbau der Waldangellocher Ortsdurchfahrt, setzt die Stadt auf ein Kümmerer-Modell mit kompetenten Ansprechpartnern vor Ort. Im konkreten Fall sind dies Werner Rudolf aus Adersbach, Karl Braun aus Hasselbach und Richard Wörtz aus Ehrstädt, allesamt gelernte Techniker.