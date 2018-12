Sinsheim. (jubu) Drei Verletzte forderte ein Unfall am Sonntagabend in der Sinsheimer Innenstadt. Ein Autofahrer fuhr auf der Bundesstraße B39 in Richtung Hoffenheim. In Höhe der Sparkasse kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Audi, der in Richtung Rohrbach unterwegs gewesen war.

Drei Menschen wurden verletzt und mussten in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert werden. Über den Unfallhergang liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.