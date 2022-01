Bestattungen am Baum sind auch auf dem Sinsheimer Stadtfriedhof möglich. Die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert; auch gibt es eine Konkurrenzsituation, die sich auf die Friedhofsämter der Gemeinden auswirkt. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim. Die Bestattungskultur ist im Wandel. Und die Verwaltung und der Gemeinderat reagieren: Mit einer Erhöhung der Bestattungsgebühren, die von vielen als drastisch empfunden wird.

Die städtische Bestattungsgebührensatzung ist ein fünfseitiger Katalog mit Dutzenden Posten, angefangen bei Zustimmungskosten für Veränderungen an einem Grabmal, über Aushub- und eigentliche Grabkosten, bis hin zur Nutzungsgebühr für die Leichenhalle. Als Faustregel der neuen Gebühren kann man laut Hauptamtsleiter Marco Fulgner festhalten, dass für eine Bestattung, die früher mindestens 3500 Euro kostete, künftig mindestens 5000 Euro anzusetzen sind. Deutliche Erhöhungen gibt es auch mit Fortdauer der Liegezeiten.

Die Erhöhung bilde den Wandel ab, der sich in der Bestattungslandschaft vollzieht, schildert Fulgner: Eine Beobachtung, die sich auch in der Gemeinderatsvorlage wiederfindet, lautet: "Die Trauerfeier selbst wird aufwendig gefeiert, die Grabpflege steht aber nicht mehr so im Mittelpunkt." In Sinsheim setzt man daher seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit der "Arbeitsgemeinschaft der Friedhofsgärtner", die sich um die Bepflanzung und Pflege auch der parkartigen, mit kleinen Wegen und Verweilbereichen versehenen Urnengrabfelder und allerhand andere Friedhofs-Feinheiten kümmern. Sozusagen "fürs Grobe" hinzukommen die städtischen Friedhofsgärtner, Baum- und Grünpfleger.

Kurzum richte man sich gleichzeitig auf seitens der Hinterbliebenen weniger intensiv betreute Gräber ein wie auf den Bedarf, den eine alternde Gesellschaft mit sich bringt: Friedhöfe, ob gut frequentiert oder weniger, benötigten viel Pflege und Energie, etwa für Kühlhäuser. 100 Prozent Kostendeckung sind laut Fulgner illusorisch, 60 bis 70 Prozent strebe man an als "einen Näherungswert".

In der Praxis sieht das so aus: Das klassische Doppelgrab wird kaum mehr nachgefragt, Erdbestattungen gehen tief, Gestorbene werden übereinander beerdigt – wenn überhaupt. Bei den jährlich ziemlich genau 300 Bestattungen in Sinsheim und den Stadtteilen liegt der Urnen-Anteil bei 70 Prozent.

"Alternative Bestattungsformen werden verlangt", sagt Fulgner; Baumbestattungen in Wäldern, wie im nahen Reichartshausen und in Schwaigern, und ein kleiner, aber wachsender Anteil von Seebestattungen treten in Konkurrenz zum klassischen kommunalen Friedhof. Und auch auf dem großen Sinsheimer Stadtfriedhof mit seinen erhabenen Bäumen, Kapelle, Kirchlein und den aufwendigen historischen Bürgergrabmalen kann man sich mittlerweile unter Bäumen beerdigen lassen.

"Dass die Urnenbestattungspflicht einmal fallen könnte", auch diesen Fall ziehen Planer in den Verwaltungen in Betracht, wie Fulgner schildert, wodurch theoretisch auch die Bestattung "in der Stele im Hausgarten" möglich werden könnte – und all die Fragen, die so etwas aufwerfen dürfte: "Was passiert mit der Asche des Opas, wenn der Hinterbliebene stirbt?

Was der Wandel noch alles mit sich bringen könnte, hat Fulgner, der gerne Reisen unternimmt, im Ausland gesehen: Etwa bei der Alm-Bestattung in Österreich – Werbeslogan: "Dem Himmel ein Stückchen näher" –, über die unter anderem in den USA beworbenen "aus Rest-Asche gepressten Diamanten", bis hin zur Groteske aus dem asiatischen Raum: "virtuelle Bestattungen mit Online-Friedhöfen, Rundgangfunktion und jahreszeitlich wechselnder Bepflanzungs-Animation". Kostenpunkt: "zwischen 10.000 und 15.000 Dollar", sagt Fulgner. Zwar arbeite "eine relativ große Lobby" im Bestattungswesen mit dem Setzen von Gegentrends solchen Entwicklungen entgegen, sagt Fulgner. Trotzdem ist er überzeugt, dass Kommunen das Thema Bestattung "neu denken müssen".

Kontrovers diskutiert wurde die Erhöhung der Bestattungsgebühren im Gemeinderat: Vor allem die Hasselbacher Ortsvorsteherin Ulrike Bauer setzte sich in einem längeren Beitrag vehement gegen den Vorschlag der Verwaltung ein. Ihr zufolge sei die Verwaltung zu forsch, wenn es darum geht, Gräber nach der vereinbarten Ruhezeit abzuräumen. Einige Angehörige würden die Ruhezeit verlängern wollen, dies sei aber zu teuer. In der Folge werde der Hasselbacher Friedhof immer leerer, weil der Trend zur Urnenbestattung geht und dafür weniger Platz benötigt wird. "Der Friedhof Hasselbach ist zur Erholung nicht mehr zu gebrauchen", kritisierte Bauer. Vielmehr müsse der Bauhof nun weitere Flächen pflegen, habe also mehr Arbeitsaufwand. "Wir müssen überlegen: Was machen wir mit den Flächen", schlug Bauer vor. Parkplätze kämen schließlich nicht in Frage. Sie befürchtet, dass irgendwann Friedhöfe zusammengelegt werden. Ein von ihr eingebrachter Antrag, die Entscheidung zu vertagen, wurde bei 14 Ja- und 20 Nein-Stimmen bei sieben Enthaltungen abgelehnt.

Wie unterschiedlich das Thema aufgefasst wurde, war auch daran zu sehen, dass die Fraktion der Freien Wähler uneinheitlich abstimmte, zu der ebenfalls viele Ortsvorsteher zählen. Man habe die Erhöhung im Vorfeld "äußerst heftig und kontrovers diskutiert", berichtete Fraktionssprecher Harald Gmelin, der Bauer in einigen Punkten Recht gab. Geschlossen mit Nein stimmte die SPD-Fraktion. Rat Timo Dippel erklärte, die Gebührenerhöhung sei zu massiv, "eine stufenweise Erhöhung wäre besser gewesen". Friedhelm Zoller von der CDU sprach sich dafür aus, den Kostendeckungsgrad moderat zu erhöhen, sodass er künftig bei der empfohlenen Untergrenze von 60 Prozent liegt – schließlich seien zahlreiche Steuern und andere Gebühren erhöht worden. Auch Alexander Hertel von Aktiv für Sinsheim verwies auf den Kostendeckungsgrad, der unterschritten wird. Anja Wirtherle von den Grünen sagte: "Dass es so eine starke Erhöhung ist, liegt daran, dass jahrelang nicht erhöht wurde." Zudem verwies sie darauf, dass es für Ärmere die Möglichkeit einer Sozialbestattung gibt. Mit 27 Ja- und 14 Nein-Stimmen wurde die Erhöhung beschlossen.