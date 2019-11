Sinsheim. (tk) Das gab’s in Sinsheim noch nie: Kostenlos mit dem Stadtbus in die Sinsheimer City fahren kann man ab kommendem Samstag an allen Advents-Samstagen sowie am Weihnachtsmarkt-Sonntag. Das Angebot entstand in Zusammenarbeit mit den regionalen Nahverkehrsbetrieben, der Service sei denkbar einfach. „Man muss wirklich nur einsteigen“, sagt Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamts.

Wenn es klappt, wie es sich die Organisatoren wünschen, dann pendeln an den vier Samstagen gut besetzte Busse nach Sinsheim und zurück. Die verkehrsgeplagte Innenstadt, deren Parkhäuser und Anwohner würden spürbar entlastet, der Parkplatz-Suchverkehr auf ein erträgliches Maß reduziert. Das Angebot, heißt es bei der Stadtverwaltung, sei eine Aktion für die Bürger, zur Unterstützung des Einzelhandels und ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Fürs Rathaus ist die Aktion außerdem eine Art Feldstudie, wie Schleifer auf Nachfrage einräumt: Mehrfach waren in jüngerer Vergangenheit Forderungen laut geworden nach einem für Nutzer gänzlich kostenlosen öffentlichen Nahverkehr – gerade auch mit Blick auf die Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes. Vor diesem Hintergrund seien auch die Fahrgastzahlen interessant: Von den Fahrern der Stadtbusse wolle man zeitnah Rückmeldungen und Einschätzungen einholen. Manch Mitarbeiter des Ordnungsamts werde „selbst die eine oder andere Runde mitfahren“, sagt Schleifer. Die Kosten der Aktion fürs Stadtsäckel blieben mit insgesamt 2500 Euro überschaubar. Beim Weihnachtsmarkt 2018 und am diesjährigen Sinsheimer Herbst herrschten chaotische Verkehrsverhältnisse im Zentrum von Sinsheim.