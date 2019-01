Ohne Marktstände wirkt der Burgplatz in den Augen vieler Sinsheimer verlassen. Im Mai soll hier jedoch der Fohlenmarkt gefeiert werden. Der Festplatz wird saniert, für den Fohlenmarkt im Heimattage-Jahr 2020 soll er in neuem Glanz erstrahlen. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Nach längerer Ungewissheit über den Austragungsort des Volksfestes, besteht nun Klarheit: Der Fohlenmarkt findet in diesem Jahr definitiv auf dem Burgplatz in der Sinsheimer Innenstadt statt - und zwar ab Christi Himmelfahrt am 30. Mai bis 2. Juni und in einer "Light"-Variante, von der in der jüngeren Vergangenheit mehrfach die Rede war.

Ein genaues Programm gebe es noch nicht, allerdings Eckpunkte davon, schilderte Ines Kern, Leiterin der städtischen Geschäftsstelle Heimattage, die auch den Fohlenmarkt koordiniert. Sie geht davon aus, dass die Innenstadt als Austragungsort "ihren eigenen Charme haben wird", etwa wenn Markthändler ihre Stände entlang der Gassen aufbauen.

Auch auf eine Ausstellung der Autohäuser und den verkaufsoffenen Sonntag wolle man nicht verzichten, genauso wenig auf Fahrgeschäfte. Musikalisch wolle man - "zum Schutz der Anwohner" - leiser treten als gewohnt. Der Umzug soll Trachten und Traditionen in den Vordergrund stellen sowie Lust auf die Landesheimattage wecken.