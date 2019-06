Sinsheim. (tk/pol) Große Mengen unversteuerten Tabaks sowie Verstöße gegen Sicherheits- und Brandschutzauflagen – so lautet die Bilanz einer Großkontrolle, die am Freitagabend in Sinsheimer Shisha-Bars stattgefunden hat. In den Einsatz (19-23 Uhr) waren insgesamt rund 40 Beamte eingebunden. Neben dem Polizeirevier Sinsheim, dem Einsatzzug Heidelberg auch Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe, sachverständige Dokumentenprüfer des Landeskriminalamts Stuttgart und des Gewerbeamts der Stadt Sinsheim sowie dessen Stadtbrandmeister der Feuerwehr, der gleichzeitig auch Brandschutzbeauftragter der großen Kreisstadt ist.

Untersucht wurden ein Café in der Hauptstraße am Eingang der Kirchplatzpassage, ein weiteres auf dem Gelände des Autohofs in der Neulandstraße sowie eine ebenfalls in der Hauptstraße liegende Bar am Westlichen Stadteingang von Sinsheim. Ziel Einsatzes war die Überprüfung der Einhaltung der Steuergesetze, des Jugendschutzes, des Gewerbe- und Gaststättenrechts, des Baurechts und des Brandschutzes.

​Fotos: Polizei

Schnell stellte sich heraus, dass der Schwerpunkt auf der illegalen Einfuhr und dem Verkauf von Tabak liegt. Verstoßen wurde auch gegen Brandschutz- und Baurechtsauflagen sowie gegen eine Allgemeinverfügung der Stadt Sinsheim zum Umgang mit Wasserpfeifen in Gewerberäumen. Letztere war zu Beginn des Jahres in Kraft getreten.

Insgesamt 70 Kilogramm unversteuerter Tabak wurden von den Beamten des Hauptzollamts beschlagnahmt, wobei die überwiegende Menge zwei Shisha-Bars zuzuordnen ist. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz wurden eingeleitet. Zusammen mit den Steuernachzahlungen erwartet die verantwortlichen Betreiber eine Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro.

Darüber hinaus stellten die Beamten der Stadt Sinsheim und deren Brandschutzexperte, die zusätzlich eine weitere Shisha-Bar in der Innenstadt überprüften, teilweise eklatante Mängel hinsichtlich der vorgeschriebenen Rettungswege fest.

Entweder waren sie verschlossen oder gar mit Waren und Gaststättenequipment verstellt. Auch sogenannte „CO-Melder“ – Warnmeldesysteme über die Kohlenmonoxid-Konzentration in geschlossenen Räumen – waren größtenteils nicht vorhanden. Die seit Jahresbeginn in Kraft getretene Allgemeinverfügung der Stadt Sinsheim zum Umgang mit Shisha-Wasserpfeifen in Gewerberäumen wurde offenbar in wesentlichen Teilen bislang nicht umgesetzt.

Über die Verhängung von Bußgeldern und weiterer gewerbe-, bau- und gaststättenrechtlicher Strafen entscheidet nun die Stadtverwaltung Sinsheim. Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der über die Aktion frühzeitig in Kenntnis gesetzt worden war, sagte auf RNZ-Nachfrage am Sonntag, dass er die Razzia „sehr begrüßt“ habe. Einige der Vorgänge kämen ihm „seit längerer Zeit spanisch vor“, sagte Albrecht. Ein an dem Verfahren beteiligter Beamter sprach von „Clanstrukturen“. Zwei der am Freitag durchsuchten orientalischen Bars sind im Besitz einer aus dem Irak stammenden kurdischen Großfamilie. Mitglieder davon waren in jüngerer Vergangenheit wegen Rauschgift- und Gewaltdelikten rechtskräftig verurteilt worden.

Auch in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis boomt das Geschäft mit orientalischen Wasserpfeifen. Shisha-Bars schössen „wie Pilze aus dem Boden“, so ein Polizeisprecher. Vergangene Kontrollen, auch im Zusammenhang mit einem Sicherheitstag des Polizeipräsidiums Mannheim am 29. März dieses Jahrs verdeutlichten, dass behördlicher Handlungsbedarf bestehe. Beim Großeinsatz des Sicherheitstags wurden neun Shisha-Bars im Kreisgebiet kontrolliert. „In allen Fällen“ sei gegen das Tabaksteuergesetz verstoßen worden.

Neun Shisha-Bars gibt es in Sinsheim. Nicht alle konnten am Freitag kontrolliert werden. Wie der RNZ aus dem Umfeld der Bars zugetragen wurde, hatten sich einzelne Betreiber bereits kurz nach dem Zugriff der Beamten mittels Kurznachrichten über den Einsatz gegenseitig in Kenntnis gesetzt.