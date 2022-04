Sinsheim-Eschelbach. (abc) Auf dem Land kennt jeder jeden. Jedenfalls war das früher so. Bei Felix Fröhlich stimmt das aber nach wie vor, denn schließlich ist er einer der ältesten Bewohner Eschelbachs. An diesem Mittwoch feiert er seinen 90. Geburtstag.

Geboren wurde er am 20. April 1932 im damals noch eigenständigen Eschelbach und besuchte dort die Volksschule – während des Zweiten Weltkrieges unter erschwerten Bedingungen. 1947 begann Fröhlich eine Maurerlehre bei Friedrich Schneider – doch der starb, bevor der Jubilar den Gesellenbrief erhalten hatte. Den gab es erst nach Abschluss der Ausbildungszeit bei Karl Koch, einem damals ebenfalls in Eschelbach ansässigen Maurermeister. "Eigentlich hättest Du ja gleich zu mir kommen können", meinte der seinerzeit. Doch Koch war evangelisch, weshalb der katholische Jubilar ursprünglich dem ebenfalls katholischen Schneider den Vorzug gegeben hatte.

Das Maurerhandwerk war für Felix Fröhlich nie nur Beruf, sondern immer auch Leidenschaft. Deshalb baute er 1959/60 nicht nur das Haus selbst, das er bis heute mit weiteren Familienmitgliedern bewohnt, sondern half auch bei unzähligen Eigenheimen in Eschelbach und Umgebung fleißig mit. Beruflich verschlug es den Jubilar zunächst nach Heidelberg zu den Firmen Hermann Koch (ab 1950) und Zimmermann (1955).

Am 29. September 1956 heiratete Felix Fröhlich seine Ehefrau Maria, geborene Vogl, die im Jahr 2011 gestorben ist. Er betont bis heute, dass es ihm ohne ihre Unterstützung und Rückendeckung nicht möglich gewesen wäre, seinen vielzähligen Aktivitäten nachzukommen. Drei Töchter, fünf Enkel- und sechs Urenkelkinder profitieren noch heute teilweise von Fröhlichs früherer Arbeit. Er hat unter anderem beim Bau der katholischen Kirche, der Realschule, des Gymnasiums und des Schwimmbades in Sinsheim kräftig mitgeholfen, bevor er zur ICI nach Östringen wechselte. Fröhlichs letzter Arbeitgeber vor dem Ruhestand war die Firma Bott-Eder in Rauenberg.

Die Freizeit verbringt der Jubilar nach wie vor am liebsten in Gesellschaft. "Wichtig war für ihn immer schon der Spaziergang durchs Dorf nach seinem Mittagsschlaf", erinnert sich die älteste Tochter Marianne Wachter. Kaum jemand sonst kennt die Einheimischen und deren Verwandtschaftsverhältnisse so gut wie Felix Fröhlich. Kein Wunder – war er doch unter anderem in den 1950er-Jahren Leichtathlet bei der Sportgemeinschaft. In dieser Zeit trat er auch dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes bei, dessen passives Mitglied er heute noch ist. Dem Chor des Männergesangvereins "Harmonie" leiht er seit 1948 seine Stimme, war sieben Jahre lang Vorsitzender und ist aktuell der älteste aktive Sänger im Chorverband Elsenzgau. Volkslieder liebt er besonders, wissen seine drei Töchter, denen er die Freude am Gesang schon "in die Wiege gelegt" hat. Sie singen bis heute mit ihm gemeinsam im katholischen Kirchenchor, dem er ebenfalls seit 1948 angehört. Auch dort war Fröhlich mehrere Jahre Vorsitzender und saß ebenfalls im Pfarrgemeinderat.

Außerdem war der Jubilar über mehrere Jahrzehnte hinweg Aufsichtsrat der Volksbank Kraichgau, der früheren Raiffeisenbank Eschelbach, aber auch fast 40 Jahre kommunalpolitisch aktiv: zunächst seit den 1960er-Jahren als Gemeinderat im damals noch selbstständigen Eschelbach, danach Ortschaftsrat im Sinsheimer Stadtteil. Kein Wunder also, dass ihn im Vorfeld der Heimattage 2020 der Fotograf Rasso Bruckert für den Bildband "Sinsheimer Begegnungen" abgelichtet hat. "Begegnungen mit Menschen waren und sind ihm bis heute sehr wichtig", sagt Fröhlichs Tochter Marianne. Deshalb war der Jubilar zwei- bis dreimal die Woche zum Feierabendbier bei "Gio" im "Ritter". Fröhlich erfreut sich auch in hohem Alter noch bester Gesundheit. Und wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, antwortet er immer: "Noch 20 Jahre so!" Genau das wünscht auch die RNZ und gratuliert zum 90. Geburtstag.