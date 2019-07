Von Tim Kegel

Sinsheim. In der Bahnhofstraße kommen in jüngerer Zeit die "Kometen" den Lieferwagen viel zu nahe. Was nach Tagen jenseits der 30 Grad Celsius merkwürdig nach Hitzehalluzinationen klang, ist ganz real: Gemeint waren im Kernstadt-Ausschuss des Gemeinderats die geschweiften Sternsymbole der städtischen Weihnachtsbeleuchtung, die nun komplett ersetzt werden soll.

Früher Vogel fängt den Wurm: Es ergebe Sinn, sich im Frühsommer Gedanken über den Adventsschmuck an Straßenlaternen und über den Verkehrswegen zu machen, schilderte Amtsleiterin Sandra Brucker. Animationen wurden dem Gremium gezeigt, auf denen zu sehen war, wie eine künftige Weihnachtsbeleuchtung aussehen könnte. Vorgesehen sind so genannte "Organic Balls" sowie Glitzerfäden vom Typ "Ice Light" an den vier Stadteingängen. Die Glitzerfäden, sagt Brucker, zuständig für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, müssten zumeist an Masten befestigt werden. Eine Verteilung über ganze Straßenzüge, etwa in der Bahnhof- und Hauptstraße, scheitere erfahrungsgemäß an den privaten Hausbesitzern und örtlichen Gegebenheiten: "Viele Fassaden sind neu gedämmt", führte Baudezernent Tobias Schutz aus; es sei schwer oder gar nicht möglich, Halterungen anzubringen. Stangen-Konstrukte auf städtischem Boden seien besser zu handhaben.

Ein Hauch Weihnachten: Sandra Brucker mit einem "Organic Ball". Foto: Tim Kegel

Die "Organic Balls" aus einem Holzmaterial würden zumeist an den Laternenmasten in der Innenstadt befestigt. Sie ersetzen die "Kometen" genannte, sternförmigen Leuchtkörper der alten Beleuchtung. Immer wieder seien Lieferfahrzeuge an dem ausladenden Zierrat hängen geblieben. Ohnehin sei die alte Beleuchtung marode und "Jahr für Jahr eine Herausforderung für unsere Elektriker im Haus", sagt Schutz.

Die Beleuchtung ist nicht günstig. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sprach gar von "einer Riesensumme". Rund 50 "Organic Balls" würde es brauchen, dann noch "Ice Lights" für die Stadteingänge. Macht rund 140.000 Euro. Gute Nachricht im Gremium: Dr. Thorsten Seeker und Klaus Gaude vom Wirtschaftsforum sagten zu, "20.000 Euro zur Verschönerung der Innenstadt hinzuzugeben".

Ein kleines Problem könnte die Sichtbarkeit der "Balls" im Streulicht der Geschäfte und Straßenbeleuchtungen sein. Nachdem sich im Ausschuss verhaltene Zustimmung abzeichnete, soll es nun einen Testlauf geben, bei dem auch die Sinsheimer ein Wörtchen mitreden sollen: ein "Testleuchten" beim Stadtfest...